Ayoub Zakari cita a Mike Tyson como su referente antes de la velada del sábado 21 de enero en Badia del Vallés

"Dedicaría mi victoria en Barcelona a la gente que me apoya", afirmó el hispano-marroquí El joven boxeador disputará un combate este sábado en Badía del Vallés

El boxeador hispano-marroquí Ayoub Zakari, que el sábado 21 de enero combatirá en la primera velada de boxeo del año del Team Solé, reconoció en una reciente entrevista con 'Aebox' que Mike Tyson es uno de sus referentes y citó a Joel Barreras como su rival más duro, ya que le "complicó mucho y me enseñó mucho en el campo amateur, me ganó 5 de los 6 combates amateurs".

Preguntado por a quién dedicaría una eventual victoria en su combate en Badía del Vallés, el boxeador no dudó: "Se la dedicaría a mi cuerpo técnico, sin duda es mi entrenador que me aguanta y ayuda para todo, y la familia sin duda, y sobre todo la gente que me apoya".

Zakari, español de origen marroquí, está viviendo un sueño. Ha sido premiado por Espabox como el mejor debutante del 2022. Ayoub inició su andadura profesional en julio del año pasado, y culminó el año con una pelea de prestigio en Londres el pasado mes de noviembre. Se enfrentó en el York Hall, al imbatido hasta entonces (4-0) y protegido de Wasserman Promotions, Bilal Fawaz.

VELADA EN BADIA

El próximo sábado 21 de enero arrancará la primera velada de boxeo del año del Team Solé. Y lo hará con dos de los mejores boxeadores del panorama nacional: Ismael Flores y Ayoub Zakari. De hecho ambos han sido premiados por el prestigioso jurado de Espabox como los mejores en su categoría.

En el caso de Ismael, como mejor boxeador residente en España en el 2022, reconociendo su explosiva trayectoria durante el año pasado, con triunfos de prestigio antes púgiles contrastados. Ismael culminó el pasado noviembre un año espectacular con una victoria por KO en el primer asalto, en la "Casilla" de Bilbao (reemplazando en el cartel al lesionado Kerman), contra Fouad el Massoudi, un campeón francés y ex aspirante al EBU. En el camino del 2022 Ismael noqueó a casi todos sus rivales, entre otros al excampeón nacional Kelvin Dotel o al venezolano Frank Rojas que llegaba con 25 victorias, 95% de ellas por KOs y solo 3 derrotas.

El próximo sábado Flores se medirá ante Weimar Jaramillo, un púgil colombiano con 8 victorias, 6 por ko, y solo 1 derrota. Un récord similar al del argentino, lo cual sin duda garantiza un combate equilibrado y de resultado incierto que obligará a Ismael a poner encima del ring su mejor versión si quiere mantener el invicto.

Ayoub tiene una pelea muy complicada ante un boxeador mucho más experimentado que debutó en 2017, y que acumula 7 victorias y solo una derrota en su carrera. Sin duda una piedra de toque para Zakari que deberá demostrar que es acreedor del reconocimiento recibido por Espabox, y tiene capacidad de seguir creciendo encima del ring.

Además de los combates profesionales, se disputarán 10 combates amateur con cruces de muchísimo nivel entre los mejores prospectos catalanes y de la Comunidad Valenciana.