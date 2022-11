Colo Colo vuelve a ganar al Betis

Los caciques se impusieron 1-0 al conjunto verdiblanco con un gol de Leonardo Gil Pellegrini fue expulsado a falta de diez minutos para el final por increpar al árbitro

Colo Colo volvió a ganar 1-0 este sábado al Real Betis que dirige el chileno Manuel Pellegrini, quien fue expulsado cuando quedaban solo 10 minutos de partido en la ciudad costera de Viña del Mar.

Es la segunda derrota del Betis frente a los caciques y la tercera de su gira sudamericana, pues hace una semana cayeron contra el River Plate por un contundente 4-0.

El resultado de este sábado está lejos del abrumador 5-0 del pasado miércoles, cuando Colo Colo y Real Betis se enfrentaron por primera vez en la ciudad sureña de Concepción.

El gol de este sábado fue de Leonardo Gil (m.77), aunque el partido no tuvo la intensidad que los otros dos encuentros de la gira.

La expulsión de Pellegrini ocurrió tan solo 3 minutos después, cuando el árbitro Piero Maza había expulsado a los jugadores Marcos Bolados y Juan Mirando y el director técnico chileno entró en la cancha a increparle.

Durante una rueda de prensa esta semana en Santiago, Pellegrini, reconoció que le gustaría volver a Chile para ser seleccionador nacional.

"Me gustaría muchísimo entrenar la selección nacional, y ojalá sea para un mundial (...). He tenido la fortuna de dirigir seis o siete Copas Libertadores, seis o siete Champions, de entrenar en Europa... Lo único que no he podido dirigir es un Mundial", admitió Pellegrini, quien espera dirigir el equipo sevillano hasta 2025.