Bellerín: "No estar en Qatar y en la selección es algo que me entristece"

El jugador del Barcelona concedió una entrevista a GQ tras ser premiado como uno de los "Hombres del Año 2022" El futbolista también hizo referencia al elevado número de fallecidos durante la construcción de los estadios

Héctor Bellerín fue premiado por la revista GQ como uno de los "Hombres del Año 2022". El lateral del Barcelona recibió el reconocimiento por ser "un deportista diferente, un lateral derecho con personalidad propia", además de poseer "un estilo muy marcado tanto dentro como fuera del campo". El magacín estadounidense de referencia de moda y estilo de vida masculinos aprovechó la ocasión para conversar con el defensa del Barça sobre diversos temas.

Uno de los puntos a los que Bellerín se refirió es el Mundial de Qatar 2022 y su ausencia en la Selección Española. “Tengo sentimientos encontrados. Como futbolista no estar en Qatar y en la Selección es algo que me entristece, pero hay una parte de mi que se alegra", comentó Héctor al recibir el premio. Esa "alegría" Bellerín la justifica por el elevado número de personas que han perdido la vida durante la preparación de la infraestructura para la Copa del Mundo. "No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas que han participado en el proceso del mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias", declaró el ex del Arsenal y Betis.

El jugador del Barcelona siguió con su crítica y, en referencia a la polémica, afirmó que "al final el fútbol vuelve a ser un poco el reflejo de nuestra sociedad, de la avaricia, del egoísmo y de seguir agrandado todas esas cosas que nos separan y que nos llevan al desencuentro y la desigualdad”. Bellerín, no obstante, dio una solución para paliar esos temas que empañan al deporte. "La única forma de tirar esta barrera y seguir hacia delante es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor y hacer crecer nuestras comunidades y las redes que confluyen dentro de ella", explicó el barcelonés.

El jugador siempre ha destacado por emplear su imagen pública y el tirón que tiene para señalar diferentes problemas de la actualidad, como el cambio climático o conflictos bélicos, u otros más propios del fútbol, como el machismo o la homofobia que existen en este deporte. "En una sociedad tan polarizada como la nuestra, dejemos de vernos tanto por nuestras condiciones y por nuestras ideas y empecemos a vernos por lo que somos todos, personas. Hay que ayudar a los colectivos que hayan estado oprimidos, hay que cederles espacio para que se escuche mejor su voz. Es la única manera de avanzar y de conocer y respetar a los demás. Nosotros que somos los que estamos en el foco público somos los primeros que debemos ayudar y apoyar”, concluyó Bellerín al respecto.