Nadal: "Me voy convencido de que he dado un paso adelante"

Resignado pero satisfecho con las sensaciones se presentó Rafa Nadal a la rueda de prensa. Directamente de la pista a la sala de conferencias, el balear valoró su derrota contra el australiano Alex de Miñaur en la que probablemente fue su último partido en el Barcelona Open.

"He jugado este torneo como si fuera el último. Aunque el futuro nunca se sabe lo que te va a deparar, la vida te marca tu camino y las decisiones y la vida me está marcando el camino de una manera bastante clara", afirmó.

"Las sensaciones en pista han sido buenas, acorde a lo que venía teniendo. Por momentos he jugado bastante correcto aunque como dije ayer, lo principal no es ganar sino salir sano del torneo, y esto ha ocurrido. A veces es díficil jugar cuando sabes que no vas a poder luchar todo el partido. Dentro de unas semanas puede que sí, pero hoy después de lo que he pasado estos meses no era el momento para buscar heroicidades, sino para ser realista y hacer las cosas de la forma mas lógica y prudente. La realidad es que una vez se pierde el primer set, el partido se acaba", comentó respecto a su duelo contra De Miñaur.

El balear incidió en que lo importante "era poder jugar", solo el hecho de estar en pista "es una gran noticia". "A nivel personal me ha costado mucho poder volver a una pista después de todo y lo he conseguido esta semana", indicó, recordando que no iba a correr "ningún riesgo".

Nadal desveló que espera poder estar dentro de una semana en Madrid ya ahora "lo importante ahora es acumular días de entrenamiento y partidos". El mallorquín explicó que "si hubiera muerto hoy, quizás jamás hubiera tenido la opción de intentar hacerlo en unas semanas", aunque valoró que se ha sentido "un poco más cómodo que otros días" en el saque y ha "aumentado un poco la velocidad".

"Lo que no puedo hacer es pasar de no haber sacado prácticamente en tres meses a hacerlo de manera normal. Tenemos que ser realistas. No me puedo permitir jugar un partido de dos horas y media o tres horas a un nivel competitivo", añadió.

Despedida

Nadal fue cuestionado también sobre sus sensaciones al disputar el que probablemente será su último partido en barcelona. "Soy una persona bastante estable emocionalmente hablando y me intento tomar la cosas con filosofía, intentando analizar las cosas de manera correcta. Lo normal es que haya sido mi ultimo partido en el Barcelona Open, al menos como jugador", comentó Nadal.

"Todos sabéis lo importante que ha sido este torneo para mi. Ahora tenemos Madrid, pero históricamente Barcelona ha sido durante muchísimos años el referente en España, un torneo con tradición donde han pasado los mejores jugadores de la historia. Aquí he vivido momentos muy bonitos y la gran mayoría de las ediciones han sido positivas", añadió, antes de dar las gracias a la organización y a los aficionados.

"Yo seguiré mi camino. Esto es tenis, van pasando las generaciones y vendrán otras", explicó. "Yo he tenido la suerte de escribir una bonita historia en este torneo y me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo siempre. Soy consciente de que todo tiene un principio y un final y no hay que hacer un drama".

"Me hubiera gustado luchar por el torneo pero ha sido bonito para mí poder jugar, algo que hace una semana pensaba que no sería posible", comentó. "A nivel personal para lo que viene, aunque he perdido 6-1 el segundo set, es lo que tenía que pasar. Me voy convencido de que he dado un paso adelante. No era hoy donde tenía que dar todo y me tengo que dar la opción de poder hacer eso en unas semanas", añadió en referencia a Roland Garros.