Xavi ya sabe vivir sin Dembélé

El técnico, defensor a capa y espada de Ousmane desde su llegada, sufrió un duro varapalo cuando el de Évreux se marchó; ha sido capaz de levantarse y no solo rellenar el vacío, sino añadir otros matices y compensar el juego por bandas El extremo galo decidió partir hacia París tras considerar que Deco y la nueva estructura no habían jugado limpio y después de seis temporadas de azulgrana

“Al final imagino que él dará las explicaciones y cómo me siento yo no es lo importante. Decepcionado, quizás sí...Nos ha dicho que se quiere ir y que tiene una propuesta y no podemos competir". Xavi no pudo esconder la tristeza que le invadió cuando Ousmane Dembélé le explicó que había decidido aceptar la oferta del PSG.

Hasta ese momento, el técnico de Terrassa había defendido a capa y espada a un perfil de futbolista especial. Por su habilidad con las dos piernas, por su innata capacidad de desborde en situaciones imposibles. Destellos de talento en momentos de atascamiento.

Cuando decimos a capa y espada no nos quedamos cortos. Xavi fue prácticamente el único que intercedió por el de Évreux cuando en enero de 2022 no aceptaba la oferta de renovación. El club quiso apartarlo, pero la insistencia del entrenador vallesano ganó el pulso. Pudo contar con él en la recta final de temporada. Y Ousmane fue importante y acabó renovando.

Xavi, en el último partido de Dembélé con el Barça | Valentí Enrich

NI DEMBELÉ NI ABDE

El curso pasado, hasta su lesión, fue indiscutible. Un pilar en el dibujo, una solución recurrente (quizás demasiado) cuando el equipo no fluía en ataque. Xavi no imaginaba la vida del equipo si la figura del galo.

Pero tras truncarse todo aquello de forma abrupta el 31 de julio. El PSG pagaba la cláusula, Dembélé aceptaba y su periplo azulgrana quedaba neutralizado de un plumazo. Aún se dilataría un poco la salida, pero era un hecho. Otro disgusto fue la marcha de Abde. Xavi contaba con él como agitador, pero el marroquí quiso buscar más protagonismo garantizado.

Ousmane Dembélé, desesperado ante el Niza | Agencias

Con Ferran Torres dejando buenas sensaciones, la llegada de Joao Félix era un poco una incógnita. Nadie dudaba de su talento y capacidad de asociación, pero sí de una regularidad y un sacrificio defensivo que no siempre había mostrado.

Un par de partidos han bastado para dejar en evidencia que hay vida más allá de Ousmane. Incluso Xavi se ha visto obligado a buscar otros matices, otros automatismos y variables para no depender tanto de un costado o de una figura. Es muy pronto para sacar conclusiones grandilocuentes, pero la cosa no pinta nada mal.

Y cuanta más convivencia, más capacidad para ir añadiendo detalles. No solo Félix, sino que Cancelo también entra en la ecuación con sus múltiples facetas. Abre campo, genera superioridad por dentro y crea pasillos que antes no existían. Es capaz de caer a la izquierda y triangular con una precisión quirúrgica.