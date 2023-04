Xavi: "El sol me molesta por muchos memes que me hagan"

El entrenador del Barça fue contundente: "No me callarán, me critican por todo, se deben cuidar los campos por el espectáculo" Cree que ganar al Atlético sería "dar un golpe" en la mesa y que de perder la Liga, "no sería por los demás, sería culpa nuestra"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, defendió su postura mostrada después del partido ante el Getafe en la rueda de prensa previa al Barça - Atlético de Madrid.

Xavi, resignado, afirmó que "a mí se me critica por todo y me molesta el sol, por muchos memes que me hagan". Además del sol agregó el estado del césped: "El campo seco no nos beneficia para el eseptáculo. La pregunta es para Quique (entrenador del Getafe), de por qué no regó el campo y estaba más alto de lo habitual. No pararé hasta que haya una norma, no me voy a callar".

El míster puso ejemplos como "el golf, que no se juega si el campo no está bien, en tenis si llueve, se para, Lebron James no tira si está mojado y pasa el de la mopa, no me voy a callar. La superficie es fundamental".

Su refexión se extendió a que "dicen que la juventud no mira partido un entero, pueden ver tres ocasiones... quizá habríamos empatado igual en Getafe, no habalmos de resultados. Dicen que Xavi habla cuando pierde, no, también cuando gana. Si queremos espectáculo, que se cuide el campo. No me gusta jugar con sol, lo diré igual después de 200.000 memes”.

"Sería culpa nuestra"

Del partido ante el Atlético, Xavi recalcó que ganar “sería un golpe sobre la mesa, cada partido es un golpe en la mesa, nos quedan nueve finales. Si ganamos, el Atletico tendría muy pocas opciones de ganar el título de Liga, eliminariamos a un rival para la Liga. Cada partido es un golpe sobre la mesa y estamos en una situación de privilegio. No nos vamos a relajar ni dormirnos. Es el rival en mejor forma del campeonato".

Xavi, sonriente en la rueda de prensa previa al Barça - Atlético | Javi Ferrándiz

Xavi ni se plantea perder la Liga porque "la ventaja es importante y estamos haciendo muy bien los deberes". Eso sí, no pondría excusas si se escapara: "De perderla, sería de todo menos culpa de los demás, sería culpa nuestra”.

El entrenador del Barça apeló a "volver a subir el nivel, para reaccioanr, demostrar que queremos ganar la Liga y cubrir el objetivo principal de la temporada”.

Admiración hacia el Cholo

El cuadro rojiblanco le impone un gran respeto porque “es un equipo de los que tiene más carácter, es una maravilla lo que transmite, es algo extraordinaio. Se rehecho de manera espectacular, compitiendo, con un alma tremenda. Esto es mérito del Cholo. Son una familia, son un bloque, un equipo y tienen mucho mértito".

Xavi y Simeone se saludan en un partido en el Spotify Camp Nou | EFE

De Simeone añadió que "tiene ideas diferentes a las mías y lo admiro mucho. Todo lo que ha hecho es para elogiar, lleva su idea a la prefeccion, la admiración es sincera”.

De Jong y Pedri

De nombres propios, se alegró de la vuelta de De Jong y Pedri. Del neerlandes comentó que “Frenkie aporta dinamismo, es una garantíam tenerle como Pedri, es funamental paranuestra identidad y la base del juego".

Frenkie y Pedri, durante un entrenamiento del Barça | FCB

Con Pedri recalcó que "es un nutridor de balones, generador de pases, de juego ofensivo”. Su asociación con Lewandowski se perfila decisiva y ve al polaco "motivado, estamos contentos con él. No está con los números de la priemra vuelta, pero volverá a marcar y recuperar sensaciones”.

Carrasco y Griezmann

De los cracks del Atlético dijo que Carrasco, que está en la agenda del Barça, "es diferencial en el uno contra uno, generoso, podemos tener problemas si no le paramos bien”.

Y de Griezmann afirmó que "es capital, pero destacaría el bloque del Atlético. Su principal virtud son como equipo. Luego tiene individualidades como Koke, los centrales, Oblak y Griezmann está en un momento de forma excepcional, es una baza a tener en cuenta".