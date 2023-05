Xavi: "Esto ya casi está, es un paso de gigante"

El entrenador del Barça lamentó haber sufrido "demasiado" por fallar tantas ocasiones Eso si, reconoció que los triunfos con gol agónico a veces saben mejor

Xavi Hernández se liberó con el gol agónico de Jordi Alba. Lo celebró saltando y abrazándose con jugadores y ayudantes en el banquillo. Pese a jugar muchos minutos con un hombre más y de controlar por completo el partido ante Osasuna, el gol se resistió prácticamente hasta el final del tiempo reglamentario.

Y el técnico azulgrana consideraba clave el partido ante los navarros para dejar, ahora sí, la Liga sentenciada. Por primera vez en mucho tiempo, reconoció que el objetivo ya lo tocan con las dos manos. "Esto ya casi está. La sensación es que estos seis puntos eran clave después de la derrota en Vallecas. Vamos a esperar pero es un paso de gigante", afirmó.

Lamentó, eso sí, haber sufrido tanto contra un Osasuna que llegó al Spotify Camp Nou a competir pero sin sus muchos titulares pensando en la final de la Copa del Rey del sábado ante el Madrid. "Hemos sufrido demasiado. Hemos fallado unas oportunidades clarísimas, de las de empujarla solo. Y luego ha llegado el gol de Jordi, que casi sabe ganar mejor así", admitió.

Xavi considera que la falta de efectividad mostrada ante los de Pamplona ha sido uno de los males del equipo esta temporada y una de las explicaciones de haber ganado once partidos por 1-0 o 0-1. "Es la tónica de la temporada, nos ha faltado efectividad. Es un resumen de la temporada, en la que hemos creado muchas ocasiones pero no las hemos materializado. Pero hemos jugado con hambre y creo que hemos merecido el triunfo.

El entrenador azulgrana justificó los cambios tan tempranos por las molestias de Raphinha. "Teníamos previsto que Christensen y Raphinha siguieran un poco más pero se ha acelerado porque Rafa me ha dicho que tenía una molestia y que entrara otro".

Sobre la sustitución de Gavi, aprovechó que también no estaba al cien por cien por hacer un cambio ofensivo dando entrada a Ansu Fati. ". Gavi también tenía molestias y las he aprovechado para ir más al ataque. Me dijo que le molestaba al pasar y al chutar y, como lo necesitábamos, hemos ido al ataque", dijo.