¡El Ipswich Town, equipo de Ed Sheeran, consigue su segundo ascenso y vuelve a la Premier 22 años después!

Han hecho historia. Han completado un año extraordinario y han encontrado un amor perfecto en su regreso a la Premier League. Al ritmo de la letra de la canción 'Perfect' de Ed Sheeran, "but darling, just kiss me slow, your heart is all I own...", el Ipswich Town vuelve a enamorarse 22 años después con el sabor de la gloria completando un segundo ascenso consecutivo que ya es historia del fútbol inglés. La última victoria ante el Huddersfield Town (2-0) en un Portmand Road Stadium a rebosar es el premio a una temporada inolvidable.

Ya lo tienen. Volverán a jugar en la Premier League la temporada que viene, dejando atrás el último recuerdo de este calibre en la lejana campaña de 2001-2002. El equipo del que es aficionado el cantante escocés Ed Sheeran (nació en una ciudad a 20 kilómetros de Ipswich y ha sido patrocinador de la camiseta del club) está eternamente ligado a sus letras, como se vio en la celebración del ascenso de League One a Championship la pasada temporada y también en la presente.

30.000 espectadores llenaron las gradas del Portman Road Stadium para alentar a sus 'Tractor Boys' y llevarles a cuestas hacia el ascenso a la Premier. Salió el sol como invitado especial en Ipswich en una mañana de fútbol que quedará guardada para siempre en la retina de sus aficionados. Fue una auténtica fiesta con invasión de campo incluida. El partido, que ya es lo de menos, acabó en victoria local frente a un Huddersfield ya descendido, relegando al Leeds United (que se despidió con derrota ante el Southampton) al play-off de ascenso para pelear por la última plaza que da acceso a la élite.

SEGUNDO ASCENSO CONSECUTIVO

Lo que ha conseguido este Ipswich Town es digno de admirar. Tras un primer ascenso la pasada temporada de League One a Championship tras cuatro años de ausencia en la Segunda División, han sellado un segundo ascenso histórico a la Premier League. No les han dado tiempo a saborear el primer éxito a sus aficionados y ya están celebrando el segundo por todo lo alto. De la mano de un McKenna que les ha llevado de Tercera a Primera, han conseguido elaborar una fórmula de éxito incontestable.

Conor Chaplin, máximo goleador del equipo seguido de un estelar Leif Davis como líder de asistencias, junto a veteranos con experiencia en la categoría como Kieffer Moore o Luongo y jóvenes cedidos de la Premier como Sarmiento (Brighton), Williams (Manchester United) y Hutchinson (Chelsea). Este último ha sido un auténtico exitazo: a sus 20 años, el joven extremo y ex del Arsenal ha despuntado como uno de los mayores talentos de la Championship - ha sido tres veces mejor jugador del mes en el club -.

Han esprintado en el tramo final de temporada y, por fin, pueden disfrutar del éxito que merecen: tras 96 puntos en 46 jornadas, siendo el equipo más anotador de la liga, probarán suerte la próxima temporada en la Premier League.