Xavi: "Mañana no jugamos para callar bocas..."

En medio de un caos absoluto en la sala de prensa del Estadio Diego Armando Maradona, aparecía Xavi Hernández. No menos de 60-70 periodistas acreditados y un batiburrillo tan típico de Nápoles como la ropa tendida en los balcones o la pizza frita.

Partido quizás con un tinte más de ‘drama’ y de incógnita de lo que hubiera cabido esperar en un contexto ‘normal’. Dos clubes con bastantes paralelismos, con mucha presión externa y que no están pasando precisamente por un buen momento. Ni institucional ni deportivo.

Con esa ‘liberación’ después de que se cumplan ya un par de semanas tras el anuncio de su marcha al término del curso, Xavi salía a valorar esta eliminatoria de Champions en la que no se juega poco. De momento de forma comedida y desde un perfil bajo, en el Barça hay cierta esperanza en esta ‘Orejona’.

Ninguna urgencia de pelear por el título, por supuesto, pero sí que hay una cierta ilusión. Y una necesidad económica, claro. Alcanzar los cuartos sería un buen espaldarazo económico, qué duda cabe. Y se jugarían de forma más sosegada y con menos ‘cadenas’.

LA PRENSA

Volviendo a la prensa. ¿Cree que tiene la culpa de algo? "Nosotros no culpamos a la prensa de los malos resultados ni de que no juguemos bien. Pero como jugador se sienten injusticias por las mentiras que se dicen".

ANTE UN EQUIPO IMPREDECIBLE

Sobre el hecho de enfrentarse con un equipo que estrenará entrenador a unas horas de jugarse su futuro en Champions, Xavi ha comentado que "mañana veremos qué dibujo táctico utiliza, pero nos cambia poco. Calzona no ha jugado nunca con 3 atrás, como Mazzarri, pero no es lo más importante".

Acerca de cómo está el vestuario y el club en general tras el anuncio de su salida, ha sido contundente: "Creo que la decisión de anunciar que dejo el club ha sido acertada. Nuestro objetivo es llegar a cuartos. Creo que la decisión de anunciar que dejo el club ha sido acertada. El club está muy unido, todo el mundo ha dado más de si".

"Lo viviré igual que como si no hubiera anunciado nada. Estoy muy motivado, no cambia nada. A prepararlo de la mejor manera posible. La presión es la misma, la de estar en el Barça"

Será la primera eliminatoria (y quizás la última) de Champions que dirija Xavi como entrenador del Barça: "La hora de la verdad también era en el campo del Porto, si llegamos a cuartos también diréis que es la hora de la verdad. Hay que intentar competir".

SIN FAVORITISMOS

Especular con el resultado no es una opción para el Barça. Menos para Xavi: "Depende de como sea el partido. Nosotros iremos a ganar, como siempre. Salimos a ganar somos el Barça, empatar en el Barça no es un buen resultado. Saldremos así, luego según las circunstancias veremos si es o no un buen resultado. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un partido en casa y que ellos tendrán que visitar Montjuïc"

¿Favoritos? "La eliminatoria va a estar igualada, al 50-50. Creo que jugar fuera primero no es una desventaja. No hay favorito claro, hay que ganárselo en el campo".

Tener la vuelta en casa, lógicamente, es una ventaja. Que se ganó el equipo en la fase de grupos sobre el campo, claro. "Tenemos que preparar el partido sabiendo que quedan 90 minutos en Montjuïc. Pero eso no cambia nuestro ADN. Hay que defender bien y tener el balón".