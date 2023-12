Xavi recuerda que el Barça "está en construcción" y ve al Girona "candidato a la Liga"

El entrenador del Barça explicó la derrota 2-4 por "pequeños detalles" y destacó que "teníamos que habernos avanzado en la primera parte pero nos ha faltado efectividad" Xavi concluyó que "el partido fue parejo, hemos tirado más de 30 veces pero no hemos estado acertados y los errores en defensa pasan factura"

Cabizbajo. Triste por la derrota contra el Girona. Xavi Hernández reconoció después del 2-4 contra el Girona que "es un golpe muy duro, un resultado malísimo, hemos pagado los errores". También reconoció que el Girona "es el mejor equipo que ha pasado por Montjuic, han sido valientes y han jugado muy bien".

Xavi entiende que el partido estuvo igualado y que "el intercambio de golpes no nos conviene porque no tenemos jugadores para ello, hemos cometido errores que hemos pagado muy caros, creo que en la primera parte tendríamos que haber aprovechado las ocasiones que hemos creado y así avanzarnos en el marcador. Hemos tirado más de 30 veces y hay que tener más efectividad. Los detalles han marcado la diferencia".

Xavi, frente al Girona | EFE

Errores que penalizan

El entrenador blaugrana ha vuelto a lamentar los errores defensivos, ya que "en el primer gol nos han pillado la espalda y no hemos ajustado bien la presión y en el segundo gol de Miguel no hemos estado acertados". Sobre el juego, Xavi explicó que "hemos estado bien pero nos ha faltado ser más eficaces".

Xavi, en rueda de prensa | Valentí Enrich

Un argumento que Xavi Hernández sacó a relucir en los micrófonos de DAZN fue el de que "este equipo está en construcción, a veces damos un paso atrás para dar dos pasos adelante, hoy era un partido de cara o cruz y nos ha salido cruz pero hay que seguir por este camino, no podemos dudar. El resultado es malísimo, el año pasado también tuvimos un mazazo y nos rehicimos. Podemos remontar".

Girona, aspirante a todo

Ante la insistencia de los periodistas a la hora de definir el partido de su equipo el egarense ha expresado que "el encuentro lo resumiría como un partido del KO, atacábamos nosotros y también ellos, pero no hemos controlado los detalles, nos ha faltado contundencia en los aspectos defensivos. Es difícil parar a jugadores como Savinho o Dobvyk. El Girona ha aprovechado sus momentos y nosotros no. Ellos son un equipazo. El Girona ya no es una sorpresa y creo que es un aspirante a la Liga"

Después de esta dolorosa derrota Xavi cree que "hay que animar al equipo, no hemos hecho un mal partido, el resultado es desastroso pero el juego no lo es, estamos enfocados en cuatro competiciones, en la liga no estamos en una situación cómoda pero tenemos que seguir creyendo en el trabajo". En este sentido ha desvelado que ha hablado con Joan Laporta y ha reconocido que "es una derrota abultada y un paso atrás pero tenemos un Barça en construcción, ojalá nos sirva para aprender y ser más contundentes".

Eric García y Lewandowski

Preguntado sobre el partido de Eric García, jugador cedido al Barça Xavi ha recordado que "yo lo quería en el equipo, le está yendo muy bien la cesión, está jugando con mucha confianza, no es la misma presión jugar en el Barça que hacerlo en el Girona, hoy ha completado un gran partido".

Sobre el '9' blaugrana Xavi ha explicado que "Lewandowski nos ha ayudado sin balón , ha hecho un gran trabajo y además ha marcado un gol".

Xavi resumió el 2-4 con una frase "hemos tenido el encuentro en nuestras manos pero nos faltó contundencia defensiva".