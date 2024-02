Lamine Yamal: "¿El MVP? Estoy agradecido, pero ahora solo pienso en la oportunidad perdida"

Lamine Yamal brilló contra el Granada y lo hizo todo para llevar el FC Barcelona hacia la victoria, pero la fragilidad defensiva culé 'estropeó' su espectacular actuación. El canterano fue escogido como el mejor jugador del partido y es por ello que fue el futbolista encargado de atender a 'Movistar +' desde el mismo césped del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Evidentemente, no pudo esconder su frustración.

"Lo hemos intentado hasta el final, pero no ha podido ser. El míster me está dando mucha confianza y estoy muy agradecido con él. ¿El MVP? Es algo que me gusta, pero ahora mismo solo pienso en el empate y en la oportunidad perdida", empezó reflexionando el extremo, autor de dos tantos espectaculares.

"Llevamos toda la Liga encajando goles muy rápidos y hay que mejorar, porque es lo que nos hace perder puntos", lamentó un Lamine que, sin embargo, no quiso dar la Liga por perdida. "Todavía quedan partidos. Los de arriba pueden pinchar y tenemos que estar preparados para aprovecharlo", sentenció.

"No podemos encajar tres goles de esta manera"

También atendió a la televisión con derechos Marc-André ter Stegen, que regresó a los terrenos de juego después de tres meses de lesión. El portero alemán consideró que "no podemos encajar tres goles de esta manera, tan fáciles": "Estábamos a punto de remontar. Debemos estar más concentrados a la hora de defender los centros laterales y más enchufados en los marcajes. Lo sabemos y lo podemos hacer mejor".

En la misma línea que Lamine Yamal, el arquero dijo que "si puntuamos en todos los partidos que nos quedan, aún tenemos opciones de ganar la Liga". Aun así, insistió en el hecho de que "nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo y en mejorar". Sobre sus sensaciones en su reaparición, reconoció que "los primeros quince minutos no he estado fino", pero que a partir de entonces "he recuperado la tranquilidad".