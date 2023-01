Xavi: "Hemos dado un golpe encima de la mesa para ser candidatos a la Liga"

"Nos jugábamos mucho sabiendo que el Real Madrid había perdido y son tres puntos de oro que nos dan mucha moral" "Contra el Espanyol dije que merecíamos más y aquí nos llevamos los puntos sin jugar tan bien"

Xavi Hernández se mostró muy satisfecho por la victoria del FC Barcelona ante el Atlético (0-1) que permite al conjunto blaugrana cerrar la jornada como líder en solitario: "Esta victoria no solo son tres puntos, es una victoria que nos da mucha moral para lo que nos queda de Liga, porque hemos dado un golpe encima de la mesa para ser candidatos. Nos jugábamos mucho sabiendo que el Real Madrid había perdido".

El técnico del Barça, sin embargo, reconoció que no ofrecieron su mejor versión: "Contra el Espanyol dije que merecíamos más y aquí nos llevamos los puntos sin jugar tan bien. No hemos ganado con un juego tan excelente como el que hicimos ante el Espanyol o el Intercity, pero nos llevamos tres puntos de oro. El mensaje es que también podemos ganar sin jugar bien, porque no siempre vamos a poder jugar bien. Son tres puntos que nos dan mucho, el liderato y confianza para lo que viene".

Xavi destacó la capacidad de sufrimiento de suz futbolistas y la solidaridad que demostraron sobre el césped del Metropolitano cuando más apretó el Atlético: "Hemos ganado siendo un equipo y una familia". Y también el buen juego desplegado durante la primera media hora, en la que dominó al conjunto del Cholo Simeone: "La primera media hora me ha convencido, porque hemos dominado y hemos entendido que teníamos la superioridad por el centro. Así ha llegado el gol de Dembélé, en una conducción de Pedri que se ha apoyado en Gavi".

"Es importante ganar sin Lewy"

El técnico de Terrassa también valoró haber sabido sacar adelante los dos últimos partidos sin la presencia de su referencia ofensiva, Robert Lewandowski: "También es importante ganar sin Lewy, porque es una pieza clave. Le hemos echado de menos en la presión. Ferrán ha hecho ese trabajo cuando ha salido, pero Lewy es un jugador muy importante para nosotros". Y destacó el partido de Ronald Araujo: "Es un líder. Ha estado perfecto, como Koundé, Christensen y Balde. Al final le he preguntado si se encontraba bien".

Xavi explicó el cambio de sistema planteado, con una línea de cuatro centrocampistas: "Cuando cambias el sistema, el futbolista no se acaba de sentir del todo cómodo. Hemos cambiado nuestro habitual 4-3-3 en ataque por un 3-4-3, porque pensaba que nos daría más posesión y pulcritud en el juego, pero el Atlético nos ha presionado y nos ha dificultado la salida de balón".