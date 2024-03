Xavi, sobre su futuro: "A día de hoy no ha cambiado nada"

El Barça está en pleno proceso de búsqueda de un nuevo inquilino para el banquillo tras la dimisión en diferido de Xavi Hernández a finales de enero. Desde entonces, los esfuerzos de la dirección deportiva están dirigidos a encontrar un sustituto de garantías que pueda seguir el trabajo iniciado por el actual entrenador y su equipo. La realidad es que no está siendo fácil la tarea que tiene Deco y en el club, como hemos informado en SPORT en los últimos días, hay quien aún no ha tirado la toalla con el propio Xavi.

Aunque algunos miembros de la junta directiva de Laporta desean que el egarense continúe, de momento él sigue insistiendo en que su decisión es firme e irrevocable. "No, no. A día de hoy no ha variado nada. No hay tema. Paso a paso y a pensar en el Athletic Club. No hay más", respondió Xavi en la rueda de prensa previa a la exigente visita del Barça al Athletic Club en San Mamés.

Preguntado por la posibilidad de que si una petición expresa del club le haría cambiar de planes, Xavi repitió que "a día de hoy, no hay ninguna variación. Está todo igual".