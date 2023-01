Xavi: "¿Lo de las faltas de Gavi es de los creadores del Villarato?"

Hace una defensa encendida del juego del canterano y tira de ironía para responder a los que dicen que es demasiado duro Asegura que visualiza un partidazo contra la Real Sociedad, un "señor equipo"

Xavi Hernández ha hecho una encendida defensa del juego de Gavi. Un trabajo preventivo para arropar a su jugador porque ya empieza a intuir que se está formando una campaña desde Madrid que busca minimizar el talento del joven jugador azulgrana para limitarlo a un simple centrocampista 'rascador' y con problemas para saber controlarse cuando hace faltas.

"¿Gavi brusco? Me parece una tontería. Hay un árbitro que decide. Gavi le pone pasión y coraje. Considero que le hacen muchas faltas y le pitan pocas. ¿Los que piensan lo contrario son los creadores del 'Villarato y el doping?'", se ha preguntado con ironía. No se ha frenado el técnico barcelonista, que ha insistido en las distintas varas de medir cuando se habla de Gavi en función de la camiseta que viste. "Cuando va a la selección es una maravilla y, cuando juega en el Barça, no gusta y se pasa de la raya. Es normal. Y si ganamos, gusta menos. Esto es así. Que esté tranquilo Gavi y siga jugando con pasión. Le recomiendo que no frene. No tiene techo".

Si en este caso entró al trapo, ha sido mucho más comedido cuando le han preguntado por la designación de Gil Manzano como el árbitro del partido ante la Real Sociedad. Expulsó a Lewandowski y con su redactado del acta fomentó que le cayeran dos partidos más de sanción y además ha expulsado a todas las grandes estrellas del Barça en los últimos años (Messi, Neymar, Luis Suárez, entre otros). "Intentaremos recibirlo de la mejor forma posible y que pase desapercibido. Cuando no hay polémica los árbitros son más felices. No hay problema. Lewandowski es un gran profesional y no pensará en el árbitro. Siempre digo a los jugadores que se olviden de los árbitros. Son situaciones que no podemos controlar. Nosotros podemos controlar nuestro juego, nuestro estado de ánimo... Estamos en un buen momento y esta designación arbitral no va a cambiar nada", dijo.

Xavi prefiere centrarse en el juego de su equipo porque el Barça deberá hacer un gran partido para ganar a la Real Sociedad. "Creo que tendremos que quitar el balón a la Real. Jugadores como Zubimendi, Brais, o Silva se sienten muy cómodos cuando tienen la posesión del esférico. Si no dominamos el balón, sufriremos. La Real Sociedad hace muchas cosas bien y su estilo se parece mucho al nuestro", advirtió. El egarense se confirmó como un gran admirador del trabajo que viene realizando Imanol Alguacil en el conjunto donostiarra. "La propuesta de Imanol es excelente. Es un entrenador contrastado que ya ha ganado un título con la Real Sociedad. Para mí es un ejemplo de cómo hacer las cosas. Me gustan muchas cosas de la Real, es un señor equipo. Y gran parte del mérito es de Imanol".

Xavi no ha querido confirmar si jugará Ter Stegen o Iñaki Peña y se ha mostrado muy satisfecho por el rendimiento del portero alemán, que ya recuerda al del pasado. "Marc está a un nivel espectacular. Me recuerda al Ter Stegen de 2015, mi último año aquí. Está en un momento dulce de confianza", ha comentado. También se han llevado elogios Kessie, del que ha dicho que en ningún momento se ha planteado que abandone el equipo en enero, y Raphinha. "Esta siendo decisivo. Está marcando goles y realizando asistencias decisivas. Estoy contento con él, está creciendo mucho. No es fácil marcar diferencias en el Barça y él lo está haciendo".Zubimendi, Busquets y los mediocentros

No es ningún secreto que el Barça sigue muy atentamente la evolución de Zubimendi. A Xavi le encantaría tenerlo en la plantilla la temporada que viene y que en el futuro sea el sucesor de Sergio Busquets, aunque los vea con cualidades distintas. "Son diferentes. Zubimendi es más físico, más rápido, y Busquets es mejor técnicamente. La Real Sociedad tiene muy buenos centrocampistas: Brais, Silva, Kubo... Son muy buenos".

Preguntado porque en la Real Sociedad en los últimos años salen tantos pivotes y en el Barça cuesta más, Xavi ha explicado que es un tema sobre todo de generaciones. "Depende de la generación. Barça y Real Sociedad trabajan de la misma forma el fútbol base. A veces salen muchos centrocampistas, otras veces jugadores de otras posiciones. Sí que quizás nos falta el sustituto natural de Busquets en el pivote, pero estamos muy contentos con jóvenes como Araujo, Gavi, Balde, Eric y compañía". El título del femenino

Xavi quiso felicitar al equipo de Jonatan Giráldez por el título de la Supercopa de España, ganado contra la Real Sociedad con mucha solvencia. "Vi la final desde el campo y me gustó mucho. El Barça estuvo muy bien. Aitana marcó la diferencia, Mapi estuvo espectacular en defensa. Tengo muy buena relación con Jonatan Giráldez. Están haciendo un trabajo extraordinario, les felicito por el título de la Supercopa. Fueron muy superiores".

Reconoció sin reparos que la expulsión de la Copa del Rey por alineación indebida ha sido "un error nuestro" que hay que asumir y no quiso meterse en líos con la polémica de la entrega de medallas después de la semana que ha vivido por su respuesta en el asunto de Dani Alves que tantas críticas le comportó. "Si la Federación dice esto, preguntádselo a la Federación. No me quiero meter en otro 'fregado'. Ya lo hice la semana pasada".