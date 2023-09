Xavi explica cómo está su renovación

"La renovación está acordada desde hace días y se anunciará en breve", ha afirmado Xavi El técnico ha hablado en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta en Montjuïc

El próximo sábado, el Barça vuelve a la competición doméstica tras dejar una buenísima imagen en Champions. "Llegamos en un gran momento de forma", dijo Xavi en la rueda de prensa previa a la visita del Celta a Montjuïc, pero también habló sobre su renovación.

El técnico egarense ha llegado a la sala de prensa 25 minutos tarde, algo totalmente inusual en él. Esto ha desatado todo tipo de especulaciones sobre si estaba ya firmando su contrato. Finalmente no ha sido así, como él mismo ha explicado, pero...

"He avisado que saldría a las 13.00 horas. La renovación está acordada desde hace días y se anunciará en breve. Ya dije que estaba hecha. Se anunciará pronto. No sé cuándo, pero pronto".

Al ser preguntado sobre como se siente, el entrenador azulgrana ha hablado claro: "Creo que llegamos al Barça en un momento muy difícil. Con unas circunstancias deportivas, económicas y psicológicas muy difíciles. Recordamos esa etapa y vemos lo que hay ahora y se ha trabajado muy bien. Desde la directiva al staff. Se han conseguido dos títulos muy importantes la temporada pasada".

"Proceso de contrucción y formación"

"Estamos en un proceso de construcción y formación, pero estamos compitiendo y realizando buenos partidos. Esta temporada es la de la confirmación del buen juego y los resultados. Me siento con confianza y ayudado por parte del presidente. Me noto muy fuerte y agradecido. Los jugadores están disfrutando. Estamos en un gran momento pero no tenemos que dejar de trabajar para que todo esto continúe".

¿Renovación hasta 2025?

"Sí, lo informaremos pero está hecha", han sido las palabras que ha utilizado Xavi Hernández para confirmar la fecha que marcará su contrato.