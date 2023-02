Xavi confirma el estado físico de Araujo, Ansu y Dembélé

El técnico del Barça Xavi Hernández detalló en qué estado físico se encuentran los lesionados y 'tocados' blaugranas Ansu es baja ante el Almería, pero Xavi confía en que pueda jugar el Clásico

La 'resaca' de la eliminación europea dejó no supuso solo un varapalo anímico en el vestuario del Barça, sino también nuevos problemas físicos a la plantilla blaugrana, muy exigida a nivel físico esta temporada. Ansu se lesionó en el entrenamiento del viernes y Araujo acabó con molestias el choque en Manchester. Dos nombres que se unen al de Ousmane Dembélé, que está en la fase final de su recuperación. De todos ellos habló Xavi en rueda de prensa.

"Dembélé está muy bien. Está con los recuperadores, ayer lo vi entrenar. No está al cien por cien pero está cerca de volver. Valoraremos sus sensaciones y marcarán su retorno, no queremos forzar", señaló el preparador egarense sobre el francés. "Sus impresiones determinarán su vuelta", añadió.

Sobre Araujo, Xavi dejó claro que "no tiene nada" y "está perfectamente disponible". Sin embargo, con Ansu las noticias no son tan buenas, aunque su baja tampoco sería demasiado grave. "Ansu tuvo una contusión en el entrenamiento, pero nada más... Contra el Almería no estará, pero esperemos tenerlo para el jueves, yo creo que estará", confirmó pensando ya en el Clásico de Copa contra el Madrid.