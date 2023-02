Xavi: "Tenemos capacidad para ganar todos los títulos que nos quedan"

"Nos gusta ir líderes, llevar esa ventaja y las buenas sensaciones que está dejando el equipo, pero esto no ha acabado y cada partido va a ser una guerra" "Era un partido clave, porque habían pinchado del segundo al sexto... pero el favorito sigue siendo el Real Madrid, que es campeón de Liga y Champions League"

Xavi Hernández se mostró eufórico por la manera en la que el Barça doblegó al Sevilla (3-0), un triunfo que permite al conjunto blaugrana afianzarse en lo más alto de la clasificación marcando distancia con todos sus perseguidores. El técnico del Barça destacó tanto los ocho puntos a que ha quedado el Real Madrid como el despegue con todos los equipos que pelean por plazas europeas".

"Miramos tanto la diferencia de puntos como el juego y estamos en un momento de mucha confinaza", resumió un Xavi que destacó la buena dinámica de juego y resultados en la que ha entrado el equipo blaugrana: "Llevamos muchos partidos invictos y era importante de ganar de manera holgada. En los últimos partidos que nos habían jugado con bloque bajo nos había costado y esta vez hemos creado muchas ocasiones. Las cosas van saliendo, porque el trabajo de los jugadores es extraordinario".

El técnico del Barça destacó el salto que esta victoria les ha permitido dar en la clasificación: "Era un partido clave, porque habían pinchado del segundo al sexto y era una jornada importante. Dejamos al Real Madrid a ocho puntos y aunque aún es pronto, es una distancia importante. Siempre pensamos de dónde venimos y ahora estamos en una situación privlegiada. Nos gusta ir líderes, llevar esta ventaja y las buenas sensaciones que está dejando el equipo. Llevamos dos partidos muy buenos que nos dan mucha confianza".

Con todo, Xavi no quiso lanzar las campanas al vuelo: "No sé si somos el más fiable. Estamos en un buen momento, pero esto cambia. No nos podemos relajar. Esto es una carrera de larga duración y hay que seguir trabajando con humildad. El equipo se está creyendo el mensaje. Estamos construyendo algo muy bueno, pero no hay nada ganado. Solo la Supercopa. Tenemos hambre.".

El técnico blaugrana no quiso descartar al Real Madrid de la pelea por el título: "El Madrid puede ganar a cualquier equipo y aún tiene que venir al Camp Nou. La próxima jornada vamos a un campo en el que el Madrid perdió. Cada partido va a ser una guerra y esto no ha acabado. No me veo más favorito, sino más candidato. El favorito sigue siendo el Real Madrid, que es el actual campeón de la Liga y de la Champions League. Tenemos capacidad para conquistar todos los títulos que nos quedan, pero hay que refrendarlo en el campo. La euforia está bien, pero hay que frenarla".

El de Terrassa analizó la lesión de Busquets: "Se ha torcido el tobillo y esperamos que sea poco. Está claro que tiene un esguince, pero vamos a ver el alcance. Mañana se le harán pruebas".

Xavi no tuvo reparos en destacar dos nombres: Jordi Alba y Raphinha. Sobre el lateral, apuntó: "Jordi nos da mucho en ataque, porque es un extraordinario último pasador. Nos da mucho en ataque". Sobre Raphinha, reivindicó su trabajo a lo largo de toda la temporada: "Ya estaba satisfecho con su trabajo, porque es muy generoso en la presión alta, es intenso y eso es una garantía de éxito para el equipo. Además, marca goles y da asistencias. Lo lleva haciendo toda l temporada, pero ahora ha encadenado dos partidos y parece que sea más".