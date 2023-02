Jordi Alba: "Ocho puntos son una distancia muy buena"

"No soy de enviar mensajes. Si no juego, me dedico a ayudar a los jóvenes a que sepan lo que es jugar para este club" "Estamos jugando bien, presionando bien y logrando que los rivales no nos hagan ocasiones"

Jordi Alba se mostró muy satisfecho del juego desplegado por el Barça en la victoria ante el Sevilla (3-0), una victoria a la que el veterano lateral de L'Hospitalet colaboró abriendo el camino de la victoria y sirviendo a Raphinha el definitivo 3-0.

El ayer capitán del Barça destacó la distancia de ocho puntos a la que han dejado al Real Madrid después de la derrota blanca en Mallorca (1-0): "Estamos haciendo una temporada muy buena, jugando bien, presionando bien y logrando que los rivales no nos hagan ocasiones. Son ocho puntos y aunque queda mucha Liga es una distancia muy buena".

Jordi Alba consideró que el equipo supo leer bien un partido que el Sevilla planteó a la defensiva: "En la primera parte ha costado encontrar espacios, porque ellos han jugado muy cerrados atrás, pero en la segunda hemos entendido mejor el juego y han llegado los goles".

El de L'Hospitalet no quiso aprovechar su extraordinaria actuación para reivindicar su suplencia en los últimos cuatro partidos: "No soy de dar mensajes. Cuando juego, aprovecho los minutos y cuando no lo hago, me dedico a animar y ayudar a los jóvenes a que sepan lo que es jugar para este club".