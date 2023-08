“Xavi apostará por los grandes talentos de la Masía”

Joan Vilà, 'padre futbolístico' de Xavi, avala el proyecto del de Terrassa en el Barça "tiene un gran mérito haber ganado la liga. Se ha adaptado a lo que tiene y ha competido reforzando el aspecto defensivo", asegura

Joan Vilá apuesta sin complejos por el modelo que ha hecho grande al Barça. El ex técnico de la cantera del Barça considera fundamental apostar y ayudar a los jóvenes de la Masía.

Hace cinco años, Joan Vilà dejaba atrás toda una vida dedicada al Barça. Sus siete años como director del área de metodología, catorce temporadas como entrenador del fútbol base y nueve temporadas como jugador suman 30 años de servicio al club. Vilà atiende a SPORT con la pasión por el fútbol y el Barça intactas.

Han pasado cinco años desde que acabo su vinculación con el Barça. ¿Lo echa de menos?

Yo era el director del área de metodología y el club no me renovó el contrato pero yo ya había decidido irme. No echo de menos esa última etapa en la que muchas cosas no se hicieron bien. Si que tengo añoranza de los buenos tiempos en los que el Barça era el espejo del mundo. Ya llevo muchos años centrado en mi empresa, ‘Go up players’ y estoy muy satisfecho de nuestro trabajo. Se trata de asesoramiento táctico individual a jugadores. Nuestro primer cliente fue Carles Puyol en el 2008. Era un momento delicado para él y le ayudamos a mejorar aspectos concretos de su juego. Meses después se convirtió en el mejor defensa de aquella Eurocopa. Al margen del trabajo más colectivo que realizan en sus clubes, los jugadores agradecen poder mejorar su rendimiento individual.

Xavi le considera su padre futbolístico. ¿Cómo observa la evolución del Barça de Xavi?

Xavi tiene muy clara la idea de juego. Es la idea que le transmitimos en el fútbol base. Es su modelo y no lo cambiará. Es cierto que hasta ahora no hemos visto aún el juego del Barça con el que todos soñamos. Yo siempre he creído en el Xavi entrenador y no hay duda de que será un grandísimo entrenador. Lo que ocurre es que en ocasiones le faltan las piezas adecuadas para interpretar su idea de juego.

¿Qué es lo que le falta al equipo?

Mi ideal es un Barça en el que el juego lo marquen los jugadores de casa y los de fuera aporten algo extra. En las plantillas que ha tenido Xavi han faltado estos jugadores de casa que marquen el estilo. Por eso, tiene un gran mérito haber ganado la liga. Xavi se ha adaptado a lo que tiene y ha competido reforzando el aspecto defensivo. Ahora querrá mantener esta solidez y a su vez mejorar el juego.

"El fichaje de Gündogan es un acierto"

¿Que le parecen los fichajes del Barça?

Se han reforzado posiciones estratégicas. Gundogan me parece un gran acierto. Es un jugador que tiene de todo. Lo que más me convence de él son sus muchos años trabajando con Guardiola. Pep tiene la habilidad de mejorar a todos sus futbolistas y Gundogan es un excelente centrocampista. En la zona de tres cuartos faltaba calidad y Gundogan aportará mucho talento.

Iñigo Martínez me parece un fichaje necesario. Para nuestro sistema, un central zurdo de calidad es básico. Y en el caso del pivote, Oriol Romeu me parece una buena operación. Si no eran accesibles Rodri, Kimmich o Zubimendi, me parece adecuada la apuesta por Romeu. Es evidente que no tiene la creatividad de Busquets pero Oriol aportará mucha solidez defensiva al centro del campo. El hecho de que sea un jugador formado en la Masía me parece fundamental.

¿Es necesario apostar por la Masía?

Totalmente. Creo que tenemos un problema cuando se ficha tanto. El mejor Barça que hemos conocido tenía su base en la cantera. Hemos llegado a tener un 70% de la plantilla formada en casa. Tenemos que volver a esto. Los fichajes de fuera tienen que ser sólo cracks estilo Ronaldinho, Henry o Lewandowski. Muchos fichajes llegan y no entienden nuestro juego. Tenemos que recuperar la apuesta total por la Masía.

¿Ve a Xavi convencido de que hace falta apostar por la cantera?

Por supuesto. Si a Xavi le dejan trabajar, apostará por los grandes talentos de la Masía. Y hará como lo hicieron antes entrenadores como Cruyff, Van Gaal o Guardiola. El problema es que en el fútbol no hay paciencia y la exigencia de resultados es enorme. La presión en el Barça es altísima. Haber ganado la Liga le da un respiro a Xavi para seguir trabajando, le permite ganar tiempo. Yo creo que hay que confiar en Xavi y ayudarlo. Si lo dejamos trabajar, todo funcionará pero insisto en que todos tienen que remar a su favor y no ponerle trabas.

"No se puede dejar escapar a talentos como Dani Olmo o Take Kubo"

Xavi hizo debutar a Lamine Yamal con 15 años y en sus entrenamientos siempre cuenta con jugadores de las categorías inferiores. ¿Hay que ser valiente con los jóvenes?

Por un lado creo que el club tiene que apostar por los mejores jugadores que produce la Masía. No se nos puede escapar talentos como Dani Olmo o Take Kubo. Si hay clubes que realizan ofertes económicas importantes, nosotros también tenemos que reaccionar valorando a nuestros jugadores diferenciales. Dicho esto, hay que tener paciencia con las promesas de la Masía. No le podemos exigir a Gavi con 18 años un rendimiento de crack. No olvidemos que Iniesta o Xavi no se consolidaron como titulares hasta los 22 años.

¿Cómo hay que gestionar a perlas como Lamine Yamal, Pau Prim o Garrido?

A este tipo de jugadores el club les tiene que ayudar mucho. No vale sólo con apostar por ellos y hacerlos jugar con el primer equipo. Les tenemos que ayudar muchísimo. Ayuda táctica trabajando intensamente con ellos para que sigan puliendo su juego. Necesitan muchos conceptos. Y también ayuda psicológica para que tengan la mentalidad y la paciencia necesaria para crecer y rendir cada vez mejor.

¿El cuerpo técnico de Xavi es el ideal para trabajar así con estos talentos?

Sí. Yo los conozco a la perfección. Óscar Hernández era mi capitán en el Mataró mientras que en la cantera del Barça he trabajado con Lobo, Prats y Sergio García. Todos ellos han pasado por el fútbol base y conocen las dificultades de llegar a la élite. Los grandes talentos del Barça son afortunados por poder crecer al lado de este cuerpo técnico.

¿Sabrá detectar Xavi el potencial de estos jugadores?

Está claro que todos no caben en el primer equipo pero creo que jugadores como Aleñá, Miranda o Cucurella tenían en su momento potencial suficiente para formar parte de la plantlla del primer equipo. Entonces no se les atendió como correspondía. El club siempre ha sabido captar talento, la selección de jugadores de calidad es muy acertada pero después hay que saberlos promocionar. No ayuda que se hayan hecho tantos fichajes para el Barça B. En la actualidad la suerte es que Xavi cree en ellos pero tienen que llegar al primer equipo bien formados en la idea que nos enseñaron Laureano Ruiz y Johan Cruyff. Me alegra también que jugadores a los que he entrenado como Óscar López o Iban Cuadrado hayan podido transmitir esta idea de juego a los jugadores juveniles.