Xavi sufre y Míchel disfruta

Es verdad que las notas se ponen a final de curso, pero cuando uno empieza a suspender antes de Navidad solo le quedan dos opciones: o corregir errores y ponerse a trabajar sin respiro o correr el riesgo de suspender. Xavi dijo ayer que admitía la crítica porque el equipo no ha estado bien, pero que había que esperar a final de temporada para juzgar. Es normal que pida tiempo, aunque asumió que ha llegado su turno.

Sabe Xavi, mejor que nadie, que algunos de sus futbolistas no están dando el rendimiento esperado, pero prefiere esperar antes de señalar. Hace bien. Su trabajo es ahora volver a la senda de la victoria a través del buen juego y no puede descartar a nadie porque queda mucho camino por recorrer. Hay que entenderlo. Dicho esto, se está acabando el margen de error en la Champions y en la Liga. Así que me alegra que asuma la responsabilidad y diga que ha llegado el turno del entrenador. No le queda otra. O actúa o los futbolistas se lo comerán.

A nadie le afectan más las derrotas que a Xavi. Él mismo explicó que le duelen triplemente dada su condición de culé y de entrenador. Ver sufrir a un tipo como él no es agradable para ningún barcelonista. Es buena gente y es el primero que desea que todo vaya bien. Así que esperamos y deseamos que Xavi vuelva a dar con esa tecla que la pasada temporada le llevó a arrasar en la Liga. Hoy es su turno. Eso sí, debe acertar o empezar a tomar decisiones drásticas.

MÍCHEL DISFRUTA DE SU CARGO

Xavi sufre y Michel disfruta. Así es el deporte y así es el fútbol. De todas formas, la ovación que recibió el entrenador del Girona al terminar el partido en Vallecas frente al que fuera su equipo es para emocionarse. A Michel le quieren en Girona y le adoran los del Rayo, incluso después de derrotarles. Eso demuestra que detrás de un buen técnico existe también una gran persona. Sin duda, un tipo con valores.