El Wolverhampton ofrece al Barça 30 millones más Rúben Neves por Ansu Fati

La operación estaría avanzada y el beneficio total para el Barça sería de más de 60 millones El canterano no ve nada claro ir al Wolverhampton. Por ahora, está todo parado

La operación salida de Ansu Fati está en marcha. Y más avanzada de lo que se puede pensar. El agente del jugador, Jorge Mendes, ha formalizado ya una oferta por el futbolista en una operación con el Wolverhampton, tal y como ha explicado 'Relevo'.

SPORT puede explicar que la propuesta es de 30 millones de euros más la propiedad de Rúben Neves, que tendría un acuerdo con el Barça. En total, más de 60 millones de euros de beneficio para el club blaugrana, pero por ahora todo está parado.

Mendes ha intentado mover el mercado por Ansu en la Premier. El todopoderoso agente ha ido sondeando las opciones del futbolista en los mejores clubs de Inglaterra, pero no ha tenido respuesta afirmativa. Solo el Manchester United ha mostrado un cierto interés, pero las cifras que estarían dispuestos a barajar no serían suficientes. El Barça solo se abriría a venderle por una cifra millonaria y, por eso, Mendes ha echado mano del Wolverhampton, club que controla a la perfección.

La propuesta que ha realizado Mendes al Barça es cerrada y sería de esos 30 millones más Rúben Neves, cuya valoración final podría ser alta. No habría posibilidad de escoger a otro futbolista, pero el cómputo de beneficio antes del 30 de junio ayudaría muchísimo al club blaugrana para poder rebajar su límite salarial e, incluso, tener beneficios en este ejercicio. En el Barça están estudiando la propuesta pero todo está en manos del futbolista, que debe tomar una decisión.

Y es por eso que Jorge Mendes viajó esta semana a Barcelona para reunirse con Ansu y su entorno familiar. Les explicó cómo se estaba moviendo el mercado y defendió la opción del Wolverhampton. No es un club de primerísimo nivel, pero Mendes entiende que puede ser un paso previo para que el canterano blaugrana se asiente en la Premier antes de ir a uno de los grandes. La propuesta deportiva no acabó de convencer al entorno de Ansu y, por ello, su padre aseguró tras la reunión que no pensaba moverse del Barça.

Pero todo no está cerrado, ni mucho menos porque el Barça sí está interesado en escuchar y necesita formalizar esta o una operación similar justo después de que acabe la temporada. El club, por ahora, no ha hablado con Ansu pero lo hará cuando el equipo blaugrana logre el campeonato. Y es muy probable que Xavi Hernández le deje clara su situación para la próxima temporada. Es decir, que va a jugar muy poco si se queda. Y ahí Ansu deberá tomar una determinación.

Jorge Mendes ha realizado su trabajo y la operación está en marcha. Si finalmente se hace, Rúben Neves llegaría al Barça por lo que otros mediocentros deseados por el cuerpo técnico se quedarían sin venir. Esa es una opción que no gusta especialmente a Xavi, pero el técnico sabe cómo está de necesitado el Barça e inevitablemente van a tener que realizar operaciones que no son prioritarias.