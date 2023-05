¿También nos cargaremos a Lamine Yamal?

El debut de Lamine Yamal contra el Betis ha desatado la esperable tormenta mediática que solo puede suceder en el Barça. No hay ningún club en el mundo que genere más ruido alrededor de sus jóvenes talentos, y Lamal no ha sido ninguna excepción. Sus prometedores primeros minutos, con espectacular asistencia a Dembélé incluida, han evidenciado que estamos antes una de las grandes perlas de la cantera blaugrana. Sin embargo, la euforia y el foco mediático que envuelve su ascensión debería cogerse con muchas pinzas. De entrada se trata literalmente de un adolescente vulnerable que no ha cumplido ni siquiera los dieciséis años, y su formación intelectual, deportiva y emocional está todavía muy verde. Además, ha protagonizado episodios de indisciplina grave en la selección y en el Barça (que le han valido sendas sanciones) que demuestran una personalidad todavía muy inmadura. Pero lo que debería hacernos extremadamente prudentes y cautelosos con Yamal son los inquietantes precedentes de los últimos años, con grandes esperanzas de la cantera que se han terminado torciendo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Jordi Mboula, de gran sensación del Juvenil del Barça a ser fichado como una estrella por el Mónaco, y hoy en el Racing de Santander en Segunda división? ¿Qué ha sido de Riqui Puig, de esperanza mediática a ser jugador en una Liga básicamente comercial como la americana? ¿Dónde está Ilaix, que tenía que comerse el mundo, y ahora lucha en el Valencia por mantenerse en Primera? Podríamos hablar de Tello, Cuenca, Muniesa, Bartra, o de tantos jóvenes con un talento excepcional que por razones muy diferentes no pudieron triunfar. El caso más reciente es el de Ansu, al que todos convertimos en un semidios con solo diecisiete años, al que el club le dio de manera muy imprudente el dorsal ‘10’, y al que ahora se le busca un comprador por 70 millones de euros. El caso de Lamine Yamal cumple el retrato robot de los últimos fracasos: talento descomunal mal gestionado, un foco mediático excesivo y presión para la renovación. El colmo ha sido el típico cambio de representante: Lamal ya está en manos de Jorge Mendes, confirmando que antes de demostrar nada en el campo ya hay quien quiere hacerse rico con él. Considerar a los jugadores demasiado jóvenes como un bien especulativo antes de que maduren les lleva fácilmente a arruinar su carrera. Es una cuestión de estadística. Si el mercado llega antes que el fútbol, mal negocio. ¿También nos cargaremos a Lamal, como hemos hecho con tantos otros?

MÉS QUE UN CLUB. El PSG acerca a Messi al Barça

El PSG es un club rabioso y vengativo que acepta muy mal las derrotas. Ya sabemos que aquella humillación del 2 a 6 provocó el fichaje de Neymar pocos meses después. Ahora, dolidos porque Messi no renovará con ellos, aprovechan la excusa de un viaje del argentino a Arabia Saudí para apartarlo quince dís el equipo. Lo que le pasa al PSG es que no entiende que por mucho que gaste y fiche, nunca será un club de la élite europea. Sin quererlo, lo que está consiguiendo el club de Paris es acercar Messi al Barça. ¡Muchas gracias!

MENYS QUE UN CLUB. Cuando Mateu ya no es 'Padremany'

En poco más de dos años, el proyecto ganador de Laporta ha perdido a sus tres puntales. Antes de empezar perdió al vicepresidente económico Jaume Giró, siguió la marcha repentina del CEO Ferran Reverter, presentado en su día como el “Messi” de los despachos, y ahora hemos conocido la fuga de Mateu Alemany, figura clave en los fichajes y la planificación de la plantilla. Alemany fue convertido en “Padremany” básicamente por los que le hacían la pelota y querían ensalzar su figura más de lo debido. Curiosamente pueden ser los mismos que ahora minimicen su marcha. ¡Ay!