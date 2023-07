¿Por qué Vitor Roque no juega este domingo?

El delantero brasileño, que es nuevo jugador del Barcelona a todo los efectos, no estará en el Fortaleza - Ath.Paranaense de este domingo 'Tigrinho' vio la tercera amarilla ante el Palmeiras y se perderá por acumulación de tarjetas el choque correspondiente a la 14a jornada del Brasileirao

Vitor Roque no podrá celebrar su fichaje por el Barcelona, concluido este sábado, jugando este fin de semana con el Ath. Paranaense.... lo que no es una sorpresa. El joven delantero de 18 años vio la tercera tarjeta amarilla en el Brasileirao, en el partido ante el Palmeiras de Endrick (donde marcó su último gol), lo que acarrea suspensión automática. Por eso, se ha quedado en Curitiba y no estará este domingo en el Fortaleza-Ath. Paranaense, que corresponde a la 14a jornada liguera.

El primer partido que tiene programado el flamante nuevo fichaje blaugrana es la madrugada del miércoles al jueves (a las 02:30 CEST) en el Arena da Baixada. Es un apasionante 'Furacao'-Flamengo, la vuelta de los cuartos de final de la Copa do Brasil. Este es el mismo duelo que decidió en octubre la última final de la Copa Libertadores, donde Vitor Roque fue titular con solo 17 años (y su equipo acabó perdiendo por 1-0).

Ahora, el conjunto que ahora dirige interinamente Wesley Carvalho, tendrá la difícil misión de recuperar un gol en contra (perdió 2-1 en Maracaná el miércoles pasado) ante el mejor equipo de Sudamérica.

'Tigrinho' está en un grandísimo momento de forma, el mejor desde que actúa en el fútbol profesional. En los últimos seis encuentros ha sido fundamental para su equipo: acumula seis tantos y ha dado dos asistencias. Desde que empezó la temporada en Sudamérica en enero, ha marcado 21 goles y ha dado otras seis asistencias en 39 actuaciones.

En un principio, Vitor Roque completará toda la temporada, que termina en diciembre, con el 'Furacao', porque el Barcelona no tiene ahora mismo margen salarial suficiente para inscribirlo en este mercado veraniego.

Si en octubre hay la flexibilización del Fair Play Financiero por parte de LaLiga, 'Tigrinho' aterrizará en Barcelona a principios de enero, cuando se abra la ventana de contrataciones invernal, sino será cedido a un club español o europeo hasta el 30 de junio de 2024.