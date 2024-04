Un viejo conocido de Lamine se cruza en el camino del Barça: "Ya se veía que..."

Diego López, un descarte de Madrid y Barça, está despuntando en el Valencia. El extremo estuvo en el fútbol base del Barça entre el 2019 y 2021.

En las inferiores del conjunto azulgrana jugó con Gavi y Fermín y descubrió a Lamine Yamal, al que todo el mundo consideraba como la gran perla de la cantera. Lo ha recordado así en rueda de prensa. "Coincidí con Lamine Yamal en la Masía y el chico cuando era alevín ya se veía que era un gran jugador. En mi equipo coincidí con Gavi y con Fermín".

El delantero del Valencia destacó en los juveniles del Barça como '9', aunque ahora está jugando más como extremo. De sus días en el club guarda un buen recuerdo y destacó cómo logró dirigir bien su carrera tras salir del club. "En Barcelona viví años muy buenos y estuve muy a gusto. Conocí a gente muy maja. Esperaba continuar allí y no se dieron las cosas, pero la verdad es que no me ha ido nada mal. Gracias a aquello estoy cumpliendo un sueño".

⌚️Min 89: GOOOL DEL JUVENIL A!!! GOLÀS DE DIEGO LÓPEZ (4-0)#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/LMoVXNg1kz — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 26, 2021

El jugador del Valencia ya ha dado seis pases de gol esta temporada y su formación estuvo marcada por La Fábrica y La Masia. Diego no pudo pasar del Juvenil C en el Real Madrid ni del Juvenil A en el Barça. Pero antes destacó en el cadete del Sporting.

Valencia - Real Madrid | El gol de Diego López / LALIGA

En el Madrid solo estuvo una temporada y el Barça apostó con él. En el club azulgrana no pasó desapercibido: en el curso 2019-20 marcó 10 goles en 19 partidos y en el siguiente, 13 goles en 20 partidos. Esa misma temporada llegó a ser convocado en un partido con el Barça B, pero se quedó sin debutar.

Esta temporada con el Valencia suma cuatro goles y seis asistencias en 33 partidos y se ha convertido una pieza muy importante del equipo.