Diego López: un descarte del Madrid y Barça que despunta en el Valencia

Pasar por La Fábrica y La Masia es algo muy poco habitual. Y todavía lo es menos no haber podido consolidarse en las canteras del Real Madrid y el Barça pero poder triunfar en la élite. El fútbol es tan impredecible y caprichoso que nos ofrece ejemplos como el de Diego López Noguerol, uno de los talentos emergentes del Valencia que ha persistido pese a que no pudo pasar del Juvenil C en el Real Madrid ni del Juvenil A en el Barça.

Diego López empezó a destacar en la etapa cadete en el fútbol base del Sporting. Sus goles y buenas actuaciones llamaron la atención de los técnicos blancos que lo incorporaron al Juvenil C madridista. Diego solo se mantuvo una temporada en La Fábrica. El Real Madrid le dio la baja y en el fútbol base del Barça decidieron apostar por él.

Diego López jugaba en el cadete del Real Madrid / R.Madrid

En la cantera blaugrana, el asturiano sumó dos temporadas positivas. En el curso 2019-20 marcó 10 goles en 19 partidos con una media de un gol cada 120 minutos.

Buenas cifras que le permitieron acabar la temporada en el Juvenil A despuntando con 5 partidos jugados y 7 goles anotados.

La temporada 2020-21 se mantiene en el Juvenil A y suma 13 goles en 20 partidos. Diego llegó a ser convocado en un partido con el Barça B pero no llegó a debutar con el filial blaugrana.

Diego López marcó muchos goles con los Juveniles A y B del Barça / FCB

El Barça no lo renovó y el Valencia lo incorporó a su filial. En el Valencia Mestalla jugó 20 partidos y anotó 5 goles.

Sus buenas actuaciones le valieron saltar al primer equipo y en el tramo final de la pasada temporada participó en 10 encuentros anotando tres tantos.

Diego López jugó dos temporadas en la cantera del Barça / FCB

Diego sufría ante defensas muy físicos pero su habilidad para detectar los defectos del rival y su juego pícaro y muy luchador le permitió ganarse la confianza de sus entrenadores, tanto de Franc Artiga como de Sergi Milà.

En esta temporada Diego ya ha jugado 17 partidos y ha marcado tres goles. El Diego López que ejercía de delantero centro ha quedado atrás, ahora se ha convertido en un atacante que arranca desde la izquierda. No es un extremo puro, pero si un jugador de banda que cumple con las obligaciones defensivas de esta demarcación y tiene además recursos ofensivos.

La intensidad, velocidad y frialdad en los últimos metros son sus armas para desequilibrar. El Barça de Xavi tendrá que vigilar de cerca a un futbolista que estará más motivado que nunca. En su etapa barcelonista, Diego coincidió con Alejandro Balde, Fermín López, Gavi y Marc Casadó.