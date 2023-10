Víctor Font: "El enfermo sigue en la UCI"

El que fue candidato a la presidencia del Barça ha analizado la situación económica del Barça Pide un cambio de modelo de gestión y la profesionalización del club

Víctor Font, líder de 'Sí al Futur' y principal rival de Joan Laporta en las últimas elecciones a la presidencia del Barça, ha comparecido esta mañana para analizar los números del Barça que presentó ayer el vicepresidente económico del club, Eduard Romeu, y que serán sometidos este sábado a aprobación de los compromisarios.

"Queremos hacer un análisis de la situación para que se ponga solución, los datos confirman lo que decíamos, que estamos peor que hace dos años. Además, hay falta de transparencia. Conocer la situación real es el primer paso para mejorar. Nuestra conclusión es que necesitamos un nuevo modelo de gestión para mantener la identidad del club. Si no lo hacemos no podremos renovar a Lamine ni optar a fichar a Haaland cuando quiera jugar en España. Dicen que todo va bien, oíamos lo mismo en el mandato de Bartomeu. El enfermo sigue en la UCI y las analíticas son peores", ha dicho Font antes de pasar a analizar los números del club.

"En la temporada 20/21 se perdieron 555 millones, en la 21/22, 169 y en la pasada, 330. Esto es cogiendo ingresos y gastos ordinarios. Son 1.054 millones de déficits ordinarios en las tres últimas temporadas. Esto empieza en la temporada 17/18, cuando se va Neymar por 222 millones. Sin esa venta, hubiese habido 160 millones de pérdidas. Y la situación empeora. Entraron e hicieron la táctica de vaciar la mochila con dos problemas, porque nos ligó de forma catastrófica en el tema del Fair Play y además no hemos mejorado. Era imprescindible un plan de choque que no se ha producido. Además, hemos ido vendiendo activos, patrimonio. Derechos de televisión y la operación de Barça Studios de la que nadie sabe nada", ha analizado Font, que ha advertido que el modelo de propiedad está cambiando ya: "Está cambiando en algunas áreas sin decirlo, porque en Barça Studios por ejemplo ya hemos cambiado el modelo de propiedad".

Los gastos

Font ha sido muy crítico con el nivel de gastos del club: "El nivel del gasto es espectacular. La masa salarial aumenta en la 17/18 a 639 millones, pero el año pasado fue de 676. Es evidente que hay una herencia envenenada, pero ahora también se hacen contratos crecientes. Pero no es solo la masa salarial deportiva. Hay 64 millones de salarios no deportivo y 254 y 171 de gastos de gestión y otros, donde cabe todo. Si no profesionalizamos el club, no saldremos adelante. No han hablado de un Plan de Viabilidad hasta 30 meses después y obligados por LaLiga. Se debería haber hecho nada más entrar al club".

Eduard Romeu, vicepresidente ecómico del Barça | JAVI FERRÁNDIZ

El que fue candidato a la presidencia del Barça cree que el presupuesto para esta temporada, con 859 millones de previstos, no se cumplirá: "Ojalá me equivoque, pero no se cumplirá. Los números no se pueden creer. Tienes 859 millones de ingresos cuando has ido a Montjuïc y la Botiga y el Museu, que generan mucho, no están en funcionamiento. No se cuadrará a no ser que se ingrese más por traspasos", ha dicho Font, que ha vuelto a pedir un cambio en el modelo de gestión: "Soy optimista porque el potencial del Barça es brutal, pero no hay que dejar pasar la oportunidad y para ello hay que cambiar el modelo de gestión". Con ese cambio, el vallesano está seguro de que el Barça podría aspirar a todo: "Los jugadores quieren venir, pero no podemos competir por Haaland o Mbappé. No podemos decir a los jugadores que vengan con sueldos por debajo de lo que merecen. Si solo hemos gastado tres millones este verano".

Caso Negreira

La actualidad del Barça sigue centrada en el Caso Negreira tras la imputación del presidente Joan Laporta por parte del juez instructor Joaquín Aguirre. Font, aquí, se pone al lado de Laporta, que esta mañana ha hablado en Catalunya Ràdio de un madridismo sociológico que va siempre en contra del Barça: "Siempre ha habido desde Madrid campañas de desprestigio hacia el Barça porque desde Cruyff, el mejor entrenador de a historia, nos convertimos en una referencia y eso duele. Que el Barça ganó todo por méritos propios es una obviedad. Dicho esto, todo este caso es una prueba más de que el modelo no funciona". Si Laporta debe dimitir? "Es el presidente electo y tiene toda la legitimidad del mundo para cumplir su mandato. Siempre hay que preservar la presunción de inocencia. Todo está en manos de los jueces y hay que dejar que el proceso siga su curso".

Font y Laporta se saludan tras las elecciones | FCB

Para este caso y también para cambiar la situación económica del club, Font pide unidad y generosidad: "Laporta debería tener generosidad, hay una situación muy mala que no ha generado él, pero debería dejarse ayudar. No sirve el conmigo o contra mí. Hay que dejar las trincheras. A mí, solo por hacer esta rueda de prensa me lloverán los insultos", ha dicho el excandidato que cree que una acción conjunta de los tres presidentes por el 'Caso Negreira' sería positiva.

Y por último, una referencia a Leo Messi. "Uno de los errores más grandes fue el adiós de Messi. Xavi estaba loco porque volviera este verano y no pudo ser. Por estas cosas, hay que cambiar el modelo de gestión. La asociación Barça- Messi no se debería haber roto nunca. Con ella, los números que hemos visto, serían mejores".