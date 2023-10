Víctor Font analiza la situación del Barça y responde a Laporta, en directo y online hoy

10:30

"No es malo oposición constructiva, por responsabilidad. Queremos hacer un análisis de la situación para que se ponga solución, los datos confirman lo que decíamos, que estamos peor que hace dos años. Además, hay falta de transparencia. Conocer la situación real es el primer paso para mejorar. Nuestra conclusión es que necesitamos un nuevo modelo de gestión para mantener la identidad del club. Si no lo hacemos no podremos renovar a Lamine ni optar a fichar a Haaland cuando quiera jugar en España"

"Si no lo aceptas no te curarás. Dicen que todo va bien, oíamos lo mismo en el mandato de Bartomeu. El enfermo sigue en la UCI y las analíticas son peores"