El United acelera para fichar a Memphis con la carta de libertad del Barça

La salida de Cristiano abre la puerta a los fichajes de invierno del club inglés Ten Hag le ve como una muy buena opción por el coste de la operación

El Manchester United ya se ha puesto manos a la obra para intentar cerrar el fichaje de Memphis en este mercado de enero. El club inglés estaba a la espera de llegar a un acuerdo para rescindir a Cristiano Ronaldo y una vez conseguido se va a lanzar a incorporar dos delanteros y un mediocentro, fichajes indispensables para su cuerpo técnico. Uno de los grandes candidatos es el blaugrana siempre que llegue con la carta de libertad, algo que el Barça está dispuesto a dar si se ahorra finalmente el salario del jugador hasta el 30 de junio.

El Barça tiene claro que Memphis debe salir en enero, pero también va a jugar sus cartas. Y es que si Memphis recibe una gran propuesta económica o deportiva como la del United, intentará al menos que perdone dinero en su rescisión de contrato, algo que no hacía este verano cuando estuvo cerca de la Juventus. El club blaugrana sí le facilitaría la carta de libertad renunciando a ingresar traspaso alguno aunque si se fuera al United intentaría sacar algún rédito de futuro. En el Barça interesa mucho el lateral Diogo Dalot y podría haber alguna contraprestación en este sentido.

El United está siguiendo con mucha atención a Memphis, que esta temporada ha estado prácticamente inédito al ser el último atacante en las rotaciones del Barça y a causa de una inoportuna lesión muscular. El holandés ya demostró en su debut en el Mundial que está en plena forma y que es un atacante peligroso. El entrenador del conjunto inglés, Erik Ten Hag, es su gran valedor porque le conoce perfectamente y sabe que el jugador ha madurado muchísimo desde su primera etapa en el United.

Memphis no va a tomar decisión alguna hasta después de su participación en el Mundial. Le quedan seis meses de contrato en el Barça y tiene la sartén por el mango, pero también tiene muy claro que si se queda y no juega, su caché puede quedar seriamente tocado. Ahora tiene un escaparate internacional en Qatar y si lo aprovecha podría tener salidas interesantes. Memphis prioriza un salario alto -a la Juve le llegó a pedir 7 millones- y que el equipo participe en la Champions. El United no reúne este último requisito, pero el Chelsea sí y el equipo londinense podría mover ficha también.