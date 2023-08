Última propuesta del Barça al City por Joao Cancelo

El Barça quiere una opción de compra de unos 30 millones de euros No sería obligatoria, pero si se ejecutaría si se cumplen varios objetivos

El Barça quiere solventar ya la llegada de Joao Cancelo y espera lograr un acuerdo final con el Manchester City esta misma semana. El club ha presentado ya su última oferta con un montante total en el que iría incluido un pago al club inglés por el préstamo y un pago al jugador, que se rebajaría ostensiblemente la ficha para jugar como blaugrana, y se espera el OK siempre que también haya entente en el precio final y la modalidad de la opción de compra.

El club blaugrana no quiere que el precio de Cancelo sea desorbitado el próximo 30 de junio, por lo que desea una opción de 30 millones de euros y que no sea obligatoria aunque si ejecutable en el caso de que se cumplan algunos objetivos asumibles como llegar a los octavos de Champions o que el futbolista juegue el 70 por ciento de los partidos oficiales. Ese punto está creando ciertas fricciones porque al Manchester City le gustaría ya finiquitar su relación con Cancelo por lo que desea venderle o que hubiera una compra cien por cien obligatoria el próximo 30 de junio.

Cancelo y su agente, Jorge Mendes, están haciendo toda la presión posible y son optimistas de cara a que haya un acuerdo final. También puede beneficiar la renovación cercana de Bernardo Silva, que está negociando en estos momentos el mismo Mendes con el City. Si la continuidad queda sellada, el City podría dar también alguna facilidad más a Mendes para acabar colocando a Cancelo en el Barça.

En todo caso, el nuevo director deportivo del Barça, Deco, ya le ha comunicado a Mendes que no queda demasiado margen de tiempo y que no esperarán más allá de esta semana porque el mercado acaba y deben buscar alternativas. La negociación avanza, pero no se cierra y esperan un último empujón para que quede todo sellado y Xavi pueda tener a su primera opción como lateral en la plantilla.