La UEFA multa al Barça con 500.000 euros

El FC Barcelona ha recibido una sanción de 500.000€ por parte de la UEFA por declarar erróneamente en 2022 Esta multa no hace peligrar la participación del conjunto azulgrana en la próxima campaña de la Champions League

La Cámara primera del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA ha impuesto una multa de 500.000 eruos al Barcelona, "por declarar erróneamente, en el ejercicio 2022, beneficios por enajenación de activos intangibles (distintos de traspasos de jugadores), que no son ingresos relevantes según la normativa".

La UEFA confirmó este viernes las decisiones de la cámara, tras concluir la evaluación del requisito de equilibrio financiero que abarca los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.

Esta sanción no de la UEFA no tiene nada que ver con la posibilidad de que el FC Barcelona sea excluído o no de la próxima edición de la Champions League. Esa decisión corresponde al comité de apelación en funciión de lo investigado acerca del 'Caso Negreira'.