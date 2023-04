“Trincâo llegó al mejor club en el peor momento; no tuvieron paciencia”

Charlamos en SPORT con José Carvalho Araujo, uno de los entrenadores más importantes de la carrera del luso y muy cercano a su entorno "Si el Barça se arrepiente de dejarlo ir será una magnífica señal para él", asegura

Francisco Trincâo, cedido por el Barça al Sporting CP con una cláusula de compra obligatoria, está creciendo sin parar y volviendo por sus fueros en su país; tras la corta experiencia en Barcelona, regresar a sus orígenes fue una buena elección. En SPORT charlamos con José Carvalho Araujo, uno de los entrenadores más importantes de la carrera del extremo.

Lo dirigió durante cinco años, ayudó a su explosión y actualmente es muy cercano a su entorno. Nos ayuda a entender un poco toda la 'montaña rusa' que ha vivido el portugués desde que aterrizó en el Barça en 2020. El otro día marcó un 'hat trick' con el Sporting, demostrando que está en clara línea ascendente.

Se le ve feliz otra vez. Recuperando su nivel. ¿Era un paso atrás necesario para Trincâo volver a Portugal?

Creo que Francisco está ahora más cerca de su gente, de la familia, se siente querido, protegido por el entrenador. Amorim es quien lo entrenaba ese curso que explotó en el Braga y le tiene mucha estima. No fue fácil el inicio, venía de una experiencia complicada en Inglaterra. Creo que está rindiendo bien y acercándose al nivel que mostró esa temporada. Está más fuerte, más capaz. Ahora tiene todos los ingredientes para rendir a su máximo nivel. El otro día marcó un hat trick, con goles de autor, buenos. Ha encontrado la felicidad.

Explícanos. ¿Cómo y cuándo fue tu primera impresión con Francisco?

Entrenaba al equipo sub’13 del Braga, Trincâo estaba en el sub’12. Le vimos y quisimos probarlo. Competíamos en el campeonato regional. Era muy pequeño, muy flaquito. Todavía no había pegado el estirón. Eso sí, tenía una técnica y unas habilidades brutales. Es un perfil de futbolista que desde jovencito ya tenía cosas diferentes, ya ‘provocaba’ al adversario, lo encaraba.

¿Cuándo pensaste que podía llegar a un nivel TOP?

Obviamente, siendo tan jovencito no llegué a pensar que podía llegar a un nivel Barça. Era un chico muy joven, le faltaba mucho. Tenía mucho talento y trabajando quizás si pensé que podía llegar al primer equipo del Braga. Eso sí, con 16-17 años, con el paso del tiempo, ahí sí empezamos a darnos cuenta de que apuntaba alto de verdad. Que era un caso serio. ¿Si me imaginaba que podía estar en el Barça un par de años después? Creo que no, no te engañaré…

Te debió sorprender cuando llegó el Barça con esa cantidad de dinero...

Todos nos sorprendimos porque aquí lo normal es dar antes el paso de ir a uno de los grandes de Portugal, al Benfica, al Porto, al Sporting. Fue una gran sorpresa que diese el salto al Barça desde el Braga. Pero el Barça creyó que había que atarlo y lo hizo.

¿Se precipitó el chico?

Él decidió que era el momento de ir a Barcelona. El Braga recibía mucho dinero…Creo que llegó al mejor club en el peor momento. En un contexto de inestabilidad que para nada era el adecuado para un chico nuevo con toda la carrera por delante y todo por demostrar. Ese ambiente negativo naturalmente que lo dificultó mucho todo. No encontró la paciencia que tendría que necesitaba un chico tan joven. ¿Si podría haber esperado un poco antes de dar ese salto? Quizás sí se precipitó, pero estos trenes llegan una vez y quizás no vuelven a pasar.

¿Por qué crees que no acabó de explotar?

“Fue un cúmulo de todo. Creo que aquella época el Barça no practicaba el juego de posesión, de dominio. Creo que eso no benefició a Trincâo, que es un jugador de tener el balón en campo contrario, en espacios cortos. El que busca implantar Xavi. De hecho, creo que estando en Qatar dijo que le gustaba Trincâo. Pero luego el club necesitaba vender y no hubo oportunidad.

¿Se arrepentirá el Barça?

No lo sé. Se ha guardado una cláusula de recompra creo. Quizás se acabe arrepintiendo, lo que sería una magnífica noticia para Francisco. Significará que las cosas le van muy bien.