Los tres refuerzos de Hansi Flick para enero: así está la enfermería del Barça

Hansi Flick se fue de vacaciones con una alegría, un susto y un disgusto pensando en el arranque del año 2026 que va a ser muy exigente para el FC Barcelona, con un derbi frente a un Espanyol en su mejor momento en muchos años el 3 de enero y la disputa del primer título de la temporada, la Supercopa de España con la semifinal ante el Athletic Club el 7 de enero. En el horizonte, la final del 11 de enero frente a Real Madrid o Atlético.

La alegría, obviamente, fue certificar que el Barça cerraba el año 2025 como líder de LaLiga con 4 puntos de ventaja sobre un Real Madrid que no consigue levantar cabeza. El conjunto blanco, aunque sigue con opciones en todas las competiciones, sigue ofreciendo una pobre imagen futbolística. Xabi Alonso ha sido cuestionado por su gestión en el césped y en el vestuario y Vinicius Junior está más señalado que nunca. En el Barça, Flick superó los malos momentos del mes de octubre, cuando una catarata de lesiones dejó mermado al equipo y se sucedieron los tropiezos con el PSG (1-2), Sevilla (4-1) y Real Madrid (2-1).

Jules Koundé está 'OK'

El susto se produjo en el choque de La Cerámica cuando Jules Koundé tuvo que ser sustituido a causa de unas molestias. Afortunadamente, el internacional francés no tenía ningún problema físico importante y estará en disposición de participar en la sesión preparatoria del 29 de diciembre junto a sus compañeros, cuando el equipo vuelva a la actividad.

El disgusto, obviamente, fue la lesión de Andreas Christensen. El defensa central danés, que había regresado al equipo en el choque frente al Guadalajara en la Copa del Rey con una buena actuación, parecía en condiciones de poder ofrecer al técnico alternativas en el eje de la defensa y en el pivote; sin embargo, la grave lesión de ligamentos vuelve a dejarlo en el dique seco.

Pese a todo, Flick espera que la enfermería blaugrana se vaya despejando con el inicio del año, una vez que ya se reincorporó otro lesionado de larga duración como era Marc-André Ter Stegen. Es la mejor manera de que el equipo llegue a tope a la fase decisiva de la temporada.

Así está la enfermería del Barça:

RONALD ARAUJO: El capitán azulgrana ha tenido unas semanas de descanso para recuperarse anímicamente mientras seguía un plan de trabajo específico para no perder la forma física. Ronald espera estar en condiciones de incorporarse a los planes de Flick con el inicio de 2026.

PEDRI GONZÁLEZ: El tinerfeño, al que ya habían dosificado en la Copa jugando únicamente 15 minutos, se perdió el último partido del año en Villarreal por unas molestias en el sóleo. Sin embargo, según afirmó el propio Barça en su parte médico, debería de estar en condiciones de jugar el derbi tras el descanso navideño.

DANI OLMO: El mediapunta de Terrassa sufrió una dolorosa luxación en el hombro izquierdo, quizás el día en el que había completado su mejor partido de la temporada. Desde entonces se marcó el objetivo de estar a punto para la Supercopa de España y ha estado trabajando intensamente para conseguirlo, aplicando un tratamiento conservado en la zona afectada. Puede que en el derbi contra el Espanyol pueda tener algunos minutos

GAVI: El talentoso centrocampista andaluz se sometió a una artroscopia para suturar el menisco interno a principios de septiembre para superar unas molestias en la rodilla derecha que ya había sido operada. El club y el futbolista quieren actuar con la máxima prudencia para consolidar su recuperación y evitar peligrosas recaídas. Así, aunque todo va según lo previsto, no se espera que pueda regresar de manera progresiva a los terrenos de juego hasta febrero.

CHRISTENSEN: Ya queda dicho que Andreas no ha tenido suerte. Un mal gesto en el entrenamiento previo al viaje a Villarreal provocó la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se ha optado por un tratamiento conservador y será baja hasta el mes de abril.