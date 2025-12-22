Koundé no pasó por la enfermería del Barça

Jules Koundé se puede marchar de vacaciones tranquilamente. El jugador pidió el cambio en Villarreal por sentir unas rampas después de haber estado unos días un tanto enfermo, como explicó Hansi Flick, pero no tiene ninguna dolencia para tener que ser examinado por los doctores.

La tranquilidad es absoluta en el club. El vestuario del Barça se ha cerrado por vacaciones hasta el próximo 29 de diciembre y Koundé no acudirá ni a pasar pruebas médicas.

Las instalaciones del primer equipo del FC Barcelona en Sant Joan Despí respiran este lunes tranquilidad y sin novedades a la vista. Oficialmente no hay nada programado para esta jornada.

Koundé es un jugador imprescindible para Hansi Flick. Siempre lo ha sido, pero ahora aún más después de que Eric Garcia se haya reconvertido en pivote defensivo.

En el inicio de temporada, Eric fue el lateral titular y Koundé esperó en el banquillo. Una vez que el de Martorell cambió de posición, ya sea para jugar de central o de pivote, el internacional galo recuperó su posición y de allí nadie lo ha movido.

La solución de Casadó

Por tanto, Koundé es un jugador básico y su baja habría supuesto un importante problema. En Villarreal se encontró la solución de reconvertir a Casadó en una posición que conoce de haber actuado ocasionalmente en el Barça Atlètic.

Por tanto, para el primer partido del año, en Cornellà el próximo 3 de enero ante el Espanyol, el Barça podrá contar con Koundé y probablemente ya podrían tener el alta médica Dani Olmo y Pedri. El caso de Araujo es más especial, puesto que es una cuestión de confianza después de su error frente al Chelsea en la Champions League.

De esta manera, Gavi y Christensen quedarían como los únicos lesionados. El danés puede perderse lo que resta de temporada por su lesión de rodilla, mientras que al andaluz se le espera para el mes de febrero.