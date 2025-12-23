Ferran Torres, una renovación que no puede esperar

"No queremos esperar al último año de contrato de los jugadores para renovarlos", con estas palabras se expresó Joan Laporta recientemente para que no se repitan casos de incertidumbre como los vividos con Frenkie de Jong y Eric Garcia. En este sentido, uno de los futbolistas que termina en 2027 que va claramente al alza en el fútbol europeo es Ferran Torres.

A sus 25 años, Ferran se mentalizó esta temporada para ser "titular indiscutible", como dijo desde su campus de verano antes de la pretemporada, y ha conseguido algo que parecía casi imposible como es avanzar en la rotación en muchos partidos a Robert Lewandowski. El puesto de '9' está en su bolsillo con un rendimiento espectacular.

Ferran Torres vuela en el Barça actual / EFE

Ferran Torres ha pasado de ser un extremo derecho nato, posición en la que explotó en el Valencia y le valió su paso tanto al Manchester City como a la selección española, a reconvertirse en un '9' de una gran fiabilidad.

El mercado no va sobrado de delanteros centros. Y mucho menos de la edad de Ferran Torres, por lo que el Barça moverá ficha en las próximas semanas para que no entre en el último año de contrato sin tener la continuidad atada.

Renovación estilo Koundé

Una situación similar se vivió con Jules Kounde, de 27 años, quien acababa contrato en 2027 y el Barça no esperó para ampliarle su continuidad hasta el 2030.

Ferran Torres ha marcado 13 goles en este primer tramo de temporada, 11 en la Liga y 2 en la Champions League, mejorando en mucho los del año pasado cuando había conseguido 5 goles a estas mismas alturas. Su nueva posición le ha beneficiado, si bien desde la última época de Xavi sus registros ya habían mejorado notablemente.

Ferran Torres decidió la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid / Valentí Enrich

Su reivindicación llegó en la Copa del Rey, donde fue el pichichi del equipo, con 6 goles de vital importancia para conseguir el título, como el 'hat-trick' en Valencia, su gol frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano en semifinales o el tanto que dio paso a la prórroga en la final de Sevilla frente al Real Madrid.

Un profesional ejemplar

Ferran Torres se ha ganado la confianza de Hansi Flick con su trabajo. Físicamente es uno de los futbolistas con mayor fuerza física de la plantilla. Trabaja tanto en los entrenamientos en las instalaciones del club, como en su propio domicilio -donde cuenta con un gimnasio, una cámara hiperbárica, una sauna, una zona de aguas- y respeta mucho las pautas de alimentación y descanso. Es un deportista admirable, que además se encuentra de dulce a nivel futbolístico.

Las vacaciones navideñas tampoco serán un descuido para el de Foios que volverá como un ciclón para ayudar a conseguir el primer título de la temporada, como es la Supercopa de España, con la semifinal frente al Athletic Club del próximo 7 de enero, además del derbi ante el Espanyol del 3 de enero.

Ferran Torres siempre ha remarcado que un buen físico y, especialmente, una mentalidad adecuada son virtudes a potenciar para sobresalir en la élite del fútbol mundial.

El Mundial

La situación ideal sería que su renovación se pudiera llevar a cabo antes de la Copa del Mundo del 2026, donde va a ser un jugador relevante para Luis de la Fuente, y el Barça tener la tranquilidad de que uno sus jugadores de presente y futuro está bien asegurado.

Ferran Torres celebra uno de sus goles con la selección española / EFE

Cabe recordar que Ferran Torres ha entrado ya en el 'Top 10' de jugadores que más goles han marcado en la historia de la selección, con 23 tantos, igualando a figuras históricas como Di Stéfano o Sergio Ramos. Y todo ello en solo 53 partidos. Sus números con la Roja van camino de récord.