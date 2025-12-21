El Barça es campeón de invierno

No es garantía de éxito a final de temporada, pero el Barça despedirá el año como campeón de invierno tras lograr una importante victoria ante el Villarreal en uno de los campos más difíciles de la Liga. Aventajan los de Hansi Flick en cuatro puntos al Real Madrid y en nueve al Atlético a falta de un partido para acabar la primera vuelta del campeonato. Le faltan dos al Villarreal, cuarto clasificado en este momento, pero los de Marcelino están ya a once puntos de los azulgranas.

Visitaba el equipo de Flick el estadio de La Cerámica, convertido por los ‘groguets’ en un fortín esta temporada en la Liga. Ocho partidos disputados, con siete victorias y un empate. Ni una derrota de los locales. Hasta este domingo con el paso del sólido líder del campeonato. No hizo el mejor de sus partidos el Barça. No tenía a Pedri y cuando el canario no está, el juego no fluye como debería, pero aprovecharon los de Flick dos acciones bien arbitradas por Alberola Rojas en la primera mitad para llevarse los tres puntos. La primera, un claro penalti de Santi Comesaña sobre Raphinha transformado por el propio jugador brasileño. La segunda, una tarjeta roja mostrada a Renato Veiga por una durísima entrada sobre Lamine Yamal.

Las dos jugadas facilitaron las cosas a un Barça más espeso que de costumbre y que sufrió hasta la expulsión del central del Villarreal. Varias pérdidas en la salida de balón provocaron contragolpes peligrosos de los de Marcelino. Unas veces no estuvieron acertados los atacantes locales y otras apareció un Joan Garcia que es un seguro de vida para el Barça. Ya en la segunda mitad, Lamine sentenció el choque para hacer callar después a los aficionados del Villarreal, que no dejaron de silbar al de Rocafonda cada vez que tocaba el balón tras haber provocado la expulsión de Renato Veiga.

Con este triunfo, los azulgranas cierran un gran 2025 para sus intereses. Lo iniciaron en enero adjudicándose la Supercopa en Arabia Saudí en una gran final contra el Real Madrid. Meses más tarde ganaron la Copa del Rey en otra final épica ante el mismo Real Madrid. Poco después también ganaron la Liga. Tres títulos logrados contra el eterno rival que había contratado al francés Kylian Mbappé.

El próximo compromiso del Barça también será complicado. Será el 3 de enero en Cornellà contra el Espanyol. Los de Flick, justo antes de la Supercopa, buscarán continuar con su espectacular racha de resultados en la Liga. Han ganado los ocho últimos partidos que han disputado. Salieron del clásico cinco puntos por debajo del Real Madrid y aventajan ahora en cuatro a los de Xabi Alonso. 24 puntos de 24 posibles tras la derrota en el Bernabéu.