Lesión Pedri: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

El FC Barcelona hizo público el parte médico oficial de la lesión de Pedri González. El jugador tinerfeño es baja para el desplazamiento de LaLiga contra el Villarreal que cerrará el año deportivo para el primer equipo azulgrana.

En un breve comunicado, la entidad barcelonista informó: "El jugador del primer equipo Pedro González, Pedri, es baja para el partido contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares. Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido contra el RCD Espanyol".

Hansi Flick ya había adelantado en su rueda de prensa, que en esta ocasión se llevó a cabo antes del último entrenamiento, que Pedri no había mejorado de las molestias que arrastraba. El técnico alemán no ha querido correr riesgo alguno teniendo en cuenta que el Barça arrancará el año a toda marcha, con el derbi frente al Espanyol en 4 de enero y la disputa de la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic el 7 de enero en Arabia Saudí.

Tras asegurarse el pase a los octavos de final de la Copa del Rey y tener garantizado el liderato de LaLiga pase lo que pase en el estadio de La Cerámica, el Barça busca cerrar el 2025 con las mejores sensaciones posibles y disfrutando de que arrancará el 2026 con todas las opciones de título intactas.

En el caso de Pedri, afortunadamente el centrocampista de Tegeste únicamente arrastra unas molestias leves. Pese a todo, no ha conseguido superarlas del todo y Hansi Flick ha preferido aprovechar que llega el parón de Navidad para dosificar sus esfuerzos y no correr riesgos. Hay plantilla más suficiente en estos momentos para poder hacer rotaciones y considera fundamental que el director de juego del equipo esté a punto a primcipios de año.

No hay que olvidar que el Barça afrontará tres partidos muy exigentes. El Espanyol se encuentra en un excelente momento de juego y espera a los blaugrana en el RCDEStadium con ansias de triunfo; y el Athletic Club intentará tumbar a partido único a un Barça que lo vapuleó en LaLiga unos meses atrás. El objaetivo, la posible final del 11 de eenro con el Real madrod o el ATlético como posible rival.