Flick resta importancia a la lesión de Koundé y defiende a Lamine: "Era roja, su mejor respuesta a los pitos fue el gol"

La salida contra el Villarreal proponía un cierre de año exigente para el Barça de Flick. No hay margen para el error contra el conjunto de Marcelino, que se había convertido en una alternativa al conjunto azulgrana y al Madrid, que, a pesar de su crisis galopante, había logrado vencer al Sevilla para ponerse a tiro de un punto. El líder no falló y eso fue lo más importante para Flick: "¿Lo que más me gustó? Los tres puntos".

El alemán puso en valor lo fundamental tras un encuentro que se decidió con los goles de Raphinha y Lamine. Koundé protagonizó la noticia más preocupante, al tener que retirarse lesionado. "Creo que está bien. Estuvo enfermo los tres o cuatro últimos días y no llegó al partido todo lo bien que debería. Pienso que lo de hoy no es algo serio", relativizó tras el encuentro.

Quiso acordarse, además del francés, de los hombres que fueron baja por lesión. "Tenemos que celebrar ahora la Navidad con la familia, creo que es importante. Deseo lo mejor para todos y especialmente para Dani (Olmo), Gavi Pedri y Ronald (Araujo), que hoy no han podido estar aquí", dijo un técnico que también se refirió a la reciente pérdida de Andreas Christensen.

¿Irá al mercado el Barça en invierno? "Veremos. Hablaré mañana (por el lunes) con Deco. Lo más importante es que Andreas vuelva bien. Estaba en un buen momento", lamentó el alemán, quien hizo una defensa activa de Lamine Yamal, objeto de una dura entrada de Renato Veiga que le costó la roja. El jugador del Barça sufrió pitos desde esa acción. Flick no lo dudo y se puso del lado de su jugador.

"Fue una expulsión clara. Fue clara y se centraron en él. La mejor respuesta fue marcar el segundo gol", argumentó para después poner en valor "la mentalidad, la calidad del grupo es muy buena". Lo más importante para el técnico del Barça es "cómo entrena este equipo, con mucha intensidad y calidad. Cuando hemos tenido esas semanas que no jugábamos bien tampoco lo entendía, porque entrenábamos bien", analizó el técnico azulgrana, quien admitió que el equipo "está cansado".

Una fatiga de la que intentarán reponerse después de un partido donde Joan García volvió a ser decisivo. El meta catalán palió las desconexiones del equipo. "Ha sacado varias buenas y ha hecho un gran partido. Tres puntos más y es fantástico acabar el año así", defendió el técnico, quien dijo que no era su 'negociado' el hecho de que Joan García no vaya con la selección. "La mentalidad y la actitud es lo mejor que tenemos. Es algo que veo cada día", concluyó el capitán del líder de la Liga.