Olmo trata de esquivar una baja de casi cuatro meses

La mala suerte parece haberse cebado con Dani Olmo desde que llegó al Barcelona. En esta ocasión, el contratiempo le ha llegado cuando empezaba precisamente a despuntar con su fútbol. La mala caída de Dani Olmo ante el Atlético de Madrid el pasado martes, justo en el momento en que marcó el segundo gol del Barcelona, conlleva de momento una sensible baja del jugador de Terrassa de al menos un mes.

Si todo va bien, el centrocampista podría regresar ya a los terrenos de juego frente al Espanyol en el derbi catalán del próximo sábado 3 de enero en el estadio de Cornellá, en el regreso de la competición tras el parón navideño.

Sin embargo, desde el club no se quiere correr ningún riesgo y, por el contrario, se quiere ser muy cauteloso y hacer un recuperación exhaustiva, conservadora, evitando momentáneamente el quirófano y tratando de evitar una posible recaída que tendría muy malas consecuencias para el jugador.

Dani Olmo ya fue operado una vez del hombro en el Leipzig, cuando jugaba en Alemania, en el 2023 y tuvo que estar dos meses apartado de los terrenos de juego. Si tuviera que ser operado, ahora esa baja rondaría casi los cuatro meses y el egarense prácticamente se perdería lo que resta de campaña e incluso el Mundial americano de este verano con la selección española.

Todo un golpe para el club y el jugador, que tantas esperanzas tienen puestas tanto a nivel de club como de selección. De ahí que se haya planificado con mucho cuidado y con mimo el tratamiento a seguir para asegurar ese hombro para el futuro.

El objetivo es que Dani vuelva a los terrenos de juego cuando pueda competir sin peligro de una nueva recaída y estar al máximo en la fase decisiva de la campaña, cuando se decidirán los títulos más importantes.