¡Christensen, lesionado de gravedad! El comunicado médico del FC Barcelona

El FC Barcelona ha informado a escasas horas de disputar el último partido del año 2025, que Andreas Christensen sufrió "una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda producida de forma fortuita" al final del entrenamiento previo a la visita al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica. El central danés no viajó a Castellón y este domingo se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas que han determinado el alcance de la lesión importante.

"El jugador del primer equipo Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado por la tarde", ha comunicado el club blaugrana a través de sus medios oficiales.

Tras las pruebas realizadas, el Barça ha explicado también que "se ha optado por un tratamiento conservador" y no ha especificado el tiempo aproximado de recuperación, pues "dependerá de la evolución del jugador". En cualquier caso, es evidente que el defensa estará varios meses en el dique seco, por lo que veremos si la dirección deportiva encabezada por Deco decide acudir al mercado de fichajes en enero.

"Stay strong, Andreas. Held og lykke, Christensen", ha publicado la entidad culé en sus redes sociales. Las dos frases, la primera en inglés y la segunda en danés, se pueden traducir de la siguiente forma: "Mantente fuerte, Andreas. Buena suerte, Christensen".

Mensaje del Barça a Christensen a través de las redes sociales / FC Barcelona

Infortunio con las lesiones

Mala suerte para un Andreas Christensen que encadenaba siete participaciones consecutivas y venía de disputar su mejor partido de los últimos años contra el Guadalajara en la Copa del Rey. Aunque solo ha disputado 515 minutos en lo que llevamos de temporada, los problemas en defensa del Barça le situaban como un gran recurso de fondo de armario para el eje de la zaga o incluso la posición de mediocentro.

Cabe recordar que, la temporada pasada, el danés encadenó dos lesiones importantes, una en el tendón de Aquiles y otra muscular, que le impidieron jugar la mayor parte del curso. Solo disputó 259 minutos repartidos en seis partidos. Con contrato hasta el 30 de junio de 2026, el futuro del central está completamente en el aire.

Christensen se une de esta forma a una enfermería del Barça en la que ya estaban Gavi, Dani Olmo, Pedri y Ronald Araujo. El primero no reaparecerá hasta el mes de febrero como mínimo, pero Flick espera poder contar con los otros tres futbolistas de cara a un inicio de 2026 que promete emociones fuertes con el derbi ante el RCD Espanyol y la Supercopa de España como primeros retos.