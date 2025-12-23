El Barça mira a la Premier para encontrar la cesión de un central

El Barça se ha tomado un tiempo antes de decidir si acude al mercado de enero para reforzar la defensa y, en concreto, la posición de central. El club dispone de 20 días para tramitar la baja de larga duración de Christensen, que daría la opción de incorporar a un futbolista utilizando el 80 por ciento del salario del danés, y está estudiando opciones por si fuera necesario actuar. No hay muchas posibilidades que encajen en una ventana de fichajes muy complicadas, pero la dirección deportiva está poniendo la vista en la Premier League, dónde puede surgir alguna oportunidad. Varios intermediarios y agentes han ofrecido opciones como las de Nathan Aké (Manchester City) o Axel Disasi (Chelsea), pero en los próximos días podría surgir alguna posibilidad también de la Bundesliga.

Lo que tienen claro tanto Hansi Flick como el director deportivo, Deco, es que solo se fichará si el futbolista tiene calidad para ayudar al equipo y generar competencia en el once titular y, evidentemente, si las condiciones económicas encajan. No habrá la posibilidad de avanzar la inversión deseada para el verano, ya que los futbolistas deseados ahora no pueden salir ni tampoco se puede generar 'fair-play' para acometer este fichaje estratégico. Debe ser una solución de emergencia que encaje en la dinámica del equipo y que venga para ayudar sabiendo que, difícilmente, podría seguir a partir del 30 de junio.

Hay centrales que ya están en el mercado desde hace unos días. El internacional holandés Nathan Aké es uno de ellos, ya que no goza de demasiados minutos en el Manchester City y le gustaría tener la opción de más protagonismo para ir al Mundial como titular en la selección de Ronald Koeman. Puede jugar como central zurdo o incluso de lateral, por lo que esta polivalencia ayudaría, El principal problema es que el City quiere incluirlo en alguna operación de compra y, además, el central tiene otras ofertas importantes en la Premier. Su nombre está encima de la mesa, aunque hoy por hoy es difícil.

Otro de los nombres ofrecidos es el del internacional francés Axel Disasi. El Chelsea, con overbooking de centrales, le ha dejado sin ficha a pesar de que pagó 45 millones de euros por él hace tres años. El pasado curso jugó a un buen nivel como cedido en el Aston Villa y desea tener minutos para agotar sus opciones de ir al Mundial. Es un central muy físico y con una altura imponente. El Milan se ha interesado en esta operación aunque el jugador está decidido a esperar por si hay opciones de ir al Barça.

En el club blaugrana no se van a precipitar en ningún caso, convencidos de que puede surgir alguna posibilidad interesante en los días finales de mercado. Y es por ello que, por ahora, no han activado la baja de Christensen. Internamente, el club también tiene opciones como sería bajar a Eric García a la posición de central directamente y dar más continuidad a Marc Bernal en la posición de mediocentro. Además, Gavi debería volver a mediados de febrero de su lesión por lo que se acumularía un jugador más en la zona media y eso daría más libertad a Eric.

Flick desea analizar también cómo se encuentra Ronald Araujo, que éste 29 de diciembre se reincorporará a los entrenamientos para volver a competir. Del examen sobre el uruguayo podría depender también la posibilidad de ir o no al mercado. Por ahora, el Barça se está informando de opciones porque son conscientes de que si hubiera algún percance más en defensa -o bien en los centrales o en alguno de los laterales- la situación sería límite y a partir de febrero ya no se podría solventar. Mucho análisis durante estas Fiestas y trabajo para encontrar una opción que encaje.