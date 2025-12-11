Gavi va por el buen camino y con una fecha marcada en el calendario

Gavi está trabajando al máximo para recuperarse por completo de los problemas en la rodilla derecha que le obligaron a a pasar por el quirófano este septiembre para suturar el menisco interno. El jugador está cumpliendo con los plazos dentro un proceso largo y con la lógica prudencia que ello conlleva.

El futbolista sigue realizando trabajo de gimnasio. Gavi se encuentra en la fase de obtener una fuerte musculatura en su cuádriceps derecho para que la rodilla sufra lo menos posible, además de los ejercicios propios para ganar flexibilidad en la articulación. Todo dentro de lo previsto.

De seguir este camino, Gavi podría estar recuperado para febrero y quizá esté disponible para la ronda de play-off de la Champions League en caso de que el Barça no alcance el Top 8. Esta eliminatoria se disputa en su ida el 17-18 de febrero y su vuelta el 24 y 25 del mismo mes, es decir, una semana más tarde.

Máxima implicación

Mientras aún no puede pisar el campo, el jugador está ayudando al equipo en el interior de la caseta. Su implicación es máxima para ayudar a generar el buen ambiente que reina entre los compañeros. Ahora el viento sopla más a favor después de las últimas victorias, pero en el momento de las derrotas y cuando el equipo estaba a cinco puntos del Real Madrid, también estaba remando en el interior del vestuario para levantar el ánimo.

Su carácter ganador contagia y se puede apreciar como siempre está en primera línea de la grada los días de los partidos e, incluso, baja al césped a su término o en los prolegómenos para abrazarse con sus compañeros.

Gavi está trabajando a destajo en la Ciuta Esportiva / EFE

Gavi es un futbolista muy querido por todos. Más allá del cariño que recibe del resto para que el día a día sea lo más leve posible, Gavi tiene un temperamento fundamental para que un colectivo funcione. Un buen estado anímico del andaluz es una muy buena noticia para todos.

Lógicamente, estar sin la opción de todavía golpear el balón es un handicap, pero el jugador sabe que con paciencia llegarán los resultados porque el trabajo es efectivo. La prioridad es que la rodilla deje de dar la lata y pueda desarrollar todo su talento al cien por cien, algo que no estaba pudiendo hacer en el presente ejercicio.

Flick y De la Fuente

Hansi Flick también lo está esperando, con la cautela que él siempre tiene con los jugadores. El perfil de garra y calidad que une el de Los Palacios es un lujo para el entrenador alemán y desea contar con él para la parte decisiva, para cuando los títulos ya empiecen a estar en juego.

Gavi celebra el golazo que sirvió a España para ganar en Noruega y clasificarse para la Eurocopa del 2024 / Pablo Garcia/RFEF

Luis de la Fuente es otro técnico que está muy pendiente de él. El seleccionador lo considera uno más de la familia, como se vio con su presencia en la final de la Eurocopa del 2024 como un componente más, pese a estar lesionado.

A la mínima que Gavi recupere el buen tono, De la Fuente cuenta con él como uno de los 26 futbolistas que formarían la lista para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Su carisma y variedades tácticas que ofrece son muy apreciadas por el seleccionador que lo esperará todo el tiempo que sea necesario.