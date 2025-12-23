Pedri: "Sin duda me gustaría volver a jugar con Messi"

Pedri volvió a dejar claro que el Barça sigue siendo, para él, su lugar perfecto. El centrocampista tinerfeño, en una entrevista a 'Esquire', habló del impacto de Hansi Flick, de la exigencia del vestuario y de cómo se sobrevive a las lesiones, y lo hizo sin esconder la ambición del grupo, pero el titular que encendió la ilusión culé llegó cuando le preguntaron por Lionel Messi tras la visita del argentino al Camp Nou y la foto que se viralizó sobre el césped.

Pedri admitió que no ha hablado con Messi “recientemente”.Y que el regreso del argentino al Camp Nou en su imagen viral la vio “por las redes sociales”, porque “empezó a circular por todas partes”. A partir de ahí, y con el mensaje de Messi, Pedri no dudó: “Por supuesto me gustaría volver a jugar con él, sin ninguna duda. Es el mejor de la historia y me ayudó muchísimo durante el año en el que jugamos juntos”.

El tinerfeño también puso en valor el cambio de cultura interna con Flick. “Es enorme. Dentro del club, en cuanto a seriedad, ha cambiado muchas cosas. Le ha dado al club un toque a la alemana”, explicó, antes de describir al entrenador lejos de los focos: “En el día a día es muy familiar. Siempre nos ayuda y nos da consejos, sobre todo en el plano táctico”. Pedri defendió el bloque alto: desde fuera puede parecer arriesgado por la línea defensiva tan adelantada y los espacios, pero si el equipo presiona arriba “es muy difícil” que el rival encuentre el hueco para filtrar el pase perfecto al delantero.

Tras el último Clásico, el centrocampista reconoció que le dolió “absolutamente todo”: la derrota, la expulsión —“la primera vez de mi carrera”— y, después, enterarse de la lesión, que le “afectó muchísimo”. Pese al golpe, no renuncia a la ambición: “¿Por qué no? No será nada fácil, pero espero que podamos repetir el triplete nacional de la temporada pasada y ganar también la Liga de Campeones”.

Sobre los favoritos europeos, Pedri citó al PSG, al Arsenal y volvió a colocar “siempre” a Manchester City y Real Madrid entre los aspirantes. Y señaló una sorpresa que le entusiasma: el Sporting de Lisboa de su amigo Trincão, un equipo que, dijo, hace “un fútbol magnífico”. También opinó sobre el debate que compara la intensidad inglesa con la española: aceptó que los últimos resultados no han sido favorables, pero defendió que “hemos demostrado muchas veces que esa diferencia no existe”. “El fútbol es cíclico, y eso cambiará pronto”, remató.

En el plano personal, Pedri admitió que el aspecto mental es lo más duro de una lesión: cambian los horarios, te separas del grupo y no estás “donde más quieres: en el campo”. Su receta pasa por hablar con los suyos y “pasar tiempo en familia”. Y, frente al rumor de que necesita jugarlo todo para no lesionarse, respondió que se siente mejor con “continuidad y regularidad” en minutos y partidos. Sobre los cambios para reducir riesgos, dejó una reflexión realista: hubo “ajustes”, pero nunca se sabe qué detalle funciona o si es cuestión de suerte.

También reveló una curiosa rutina: “Solo desayuno los días de partido, y hago una comida contundente. Es algo que me he impuesto yo”. La influencia, reconoció, fue de Ferran Torres, “el tiburón”, que le dio consejos que probó y le funcionan. Incluso lo lleva en coche a entrenar: “A la ida va medio dormido, pero a la vuelta hablamos mucho”, contó, describiendo un dúo de ritmos opuestos: Ferran “muy activo” y él “calmo por naturaleza, como un canario”.

Entre bromas, disciplina y presión, Pedri se quedó con una imagen de infancia. Sus amigos también le aprietan: su colega Dani le suelta a menudo un “¡qué mal partido has hecho!” para obligarle a exigirse. Con ellos compartía un sueño: llegar a profesionales. Por eso reconoce que echa de menos jugar en el patio del pueblo. “Jugábamos hasta que nos dolían las piernas, hasta que nuestra madre nos llamaba para cenar. Era un placer puro”. Hoy la exigencia es otra, pero el deseo también: volver a compartir césped con Messi.