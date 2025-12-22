Fichaje Araujo: el Barça cuenta con él para enero

Primero, recuperar jugadores y estudiar las opciones internas antes que fichar. El Barça tiene claro que en la zona defensiva hay un problema pero no se fichará por fichar. Y una de las bazas que tiene el cuerpo técnico y la dirección deportiva es el regreso de Ronald Araujo. El club blaugrana ya maneja con seguridad que el regreso a los entrenamientos del central uruguayo será antes de finalizar el año con el objetivo de volver a los terrenos de juego en los primeros días de enero y cuando Hansi Flick lo considere conveniente. Ahora es vital para el Barça que Araujo recupere sensaciones y confianza para ayudar al equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Araujo causó baja tras la derrota del Barça en la Champions ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre. Fue expulsado en la primera mitad y se apartó temporalmente para recuperarse del golpe moral de este encuentro. El club blaugrana fue muy respetuoso y pidió discreción con la situación del futbolista apoyando su recuperación. Araujo realizó un viaje espiritual a Israel y en los últimos días se ha estado ejercitando en Uruguay de forma individual.

El futbolista ya se siente con fuerzas de regresar a la dinámica del grupo y sus compañeros están deseando su vuelta. El equipo regresa a los entrenamientos para el día 29 de diciembre y puede ser ese día o el siguiente en el que Araujo vuelva a pisar el césped con el resto de la plantilla. A partir de ahí, la reintegración total del jugador correrá a cargo del cuerpo técnico dependiendo de su estado físico y su ritmo de competición. Podría estar listo, incluso, para el derbi ante el Espanyol el 3 de enero o para la Supercopa en Arabia Saudí.

El regreso de Araujo ahora es primordial con la baja de Christensen, ya que el Barça ganará un central más. Con él, Cubarsí, Gerard Martín y Eric Garcia, el Barça completaría la posición a la espera de lo que decida el club en este mercado de enero. Por el momento no queda nada claro si se acometerá un fichaje a la espera del estado de Araujo, quien debería ser una figura importante en este final de curso. Si vuelve a tope y mentalmente con fuerza, el club y el cuerpo técnico respirarán.

Y es que Araujo, al igual que sucede con otros compañeros, también es un defensa polivalente ya que en alguna ocasión ha jugado también como lateral. El uruguayo es también un futbolista importante dentro del vestuario como uno de los capitanes del equipo, por lo que el Barça espera su regreso inminente.