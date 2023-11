El Tottenham sube la apuesta por Raphinha

Los ingleses quieren firmar al extremo brasileño del Barça en el próximo mercado de invierno Están dispuestos a incluir futbolistas para convencer al club blaugrana del traspaso

Desde Inglaterra insisten en que el Tottenham seguirá apretando para hacerse con Raphinha en el próximo mercado de invierno. El conjunto de Ange Postecoglou necesita apuntalar su delantera y tiene argumentos económicos para tentar al brasileño y, por supuesto, al Barça.

De todas formas, la cifra a partir de la cual el conjunto blaugrana estaría dispuesto a hablar de la salida de Raphinha son 70 millones, una cantidad que, pese a las necesidades, los de Londres no están dispuestos a asumir. Pero el ex del Leeds dejó muy buen recuerdo en la Premier League y ha sido desde hace tiempo una vieja pretensión del Tottenham, que ahora vuelve a la carga, consciente de que en el Barça le está siendo complicado consolidarse de forma definitiva en el once titular, sobre todo tras la irrupción de Lamine Yamal.

Lamine Yamal tuvos las ocasiones más claras del Barça ante el Shakhtar | Valentí Enrich

La idea del Tottenham es ofrecer una cantidad de dinero importante, pero también accederían a poner sobre la mesa alguno de los futbolistas de la plantilla. Un nombre suena por encima del resto, el de Cristian Romero. El argentino, de hecho, sonó hace pocas temporadas cuando estaba en el Atalanta italiano para reforzar la defensa culé. Habrá que ver si el Barça, necesitado de hacer una gran venta, está dispuesto a estudiar la operación.