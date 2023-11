La cláusula 'secreta' del contrato de Harry Kane con el Bayern

El inglés ha anotado 21 goles en 16 partidos en todas las competiciones, incluidos 8 en sus últimos 3 partidos de la Bundesliga Su participación en los goles le puede valer una buena cantidad de dinero extra

Harry Kane ha disfrutado de un comienzo estelar en su vida en Alemania desde que se mudó en verano por 100 millones de euros procedente del Tottenham. Hasta ahora, el inglés ha sumado 21 goles y 7 asistencias, y ha anotado 3 hat-tricks distintos.

El ariete inglés firmó uno de los grandes contratos de la liga alemana por valor de más de 21 millones de libras, a las que además, según explica el diario Bild, se le debe sumar una bonificación si alcanza la cifra de 40 participaciones en goles de su equipo esta temporada. Una cláusula especial en su contrato que podría permitirle ganar un bono de más de 200.000 euros.

Dado que Kane ya tiene 21 goles y 7 asistencias, actualmente participa en 28 goles, lo que significa que durante el resto de la campaña, el goleador récord de todos los tiempos de Inglaterra necesita solo 13 goles o asistencias más para cumplir la cláusula de su contrato.

El ariete inglés, que acababa contrato en junio de 2024, se comprometió hasta el 30 de junio de 2027 con el conjunto alemán, que pagó 100 millones.

Sigue sin casa

Sin embargo, el inglés todavía no se ha podido adaptar como le gustaría. El delantero no ha dejado de buscar viviendas, pero durante estos casi tres meses no ha conseguido encontrar una casa donde poder instalarse. De hecho, actualmente vive en un hotel en Alemania a través de una cuenta de 1 millón de euros. “Harry es un hombre de familia, por lo que encontrar un lugar donde estar con su esposa e hijos claramente tiene que ser una prioridad”, confesó una fuente cercana al jugador a ‘The Sun’.

El delantero, de 30 años, que gana alrededor de 415.000 libras esterlinas a la semana, había visto la casa de sus sueños por 70.000 libras al mes en una elegante ciudad alemana apodada "Beverly Hills de Baviera". El inglés visitó una mansión de ocho habitaciones en el enclave millonario de Grunwald, con habitaciones para el servicio, piscina cubierta y al aire libre, spa y cine en casa, pero todavía se aloja en una suite de 10.000 libras la noche en el hotel Vier Jahreszeiten Kempinski de Múnich.

Kane quiere títulos

Kane, sin embargo, tiene como principal objetivo ganar su primer título de su carrera. Curiosamente, nunca ha ganado ningún título oficial a nivel colectivo. Su marcha al Bayern se produjo como parte de su deseo de ganar trofeos en su carrera. A día de hoy, son segundos en Bundesliga y el equipo de Tuchel ya se ha clasificado para los octavos de final después de ganar los cuatro partidos de su grupo hasta el momento, pese a su caída en la final de la Supercopa.

El Bayern y sus seguidores están encantados con el impacto inmediato que Harry Kane ha tenido en la Bundesliga y esperan que continúe su impresionante racha goleadora en los próximos partidos de la temporada. Kane se ha convertido en un pilar esencial en el ataque del Bayern y su capacidad para anotar goles está siendo fundamental en este inicio de la temporada.

A principios de esta semana, se presentó para Inglaterra, donde el equipo de Gareth Southgate se enfrentará a Malta y Macedonia del Norte durante la próxima semana, con el objetivo de terminar la clasificación para la Eurocopa 2024 con un récord invicto.