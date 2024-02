El Tottenham ya presume de Bergvall ante el Barça

Dulce resaca de mercado para el Tottenham. El club londinense cerró su carpeta de refuerzos con la incorporación de dos de los jugadores jóvenes más reclamados por los grandes clubes europeos. En unas frenéticas últimas horas, Dragusin dejó en la estacada al Bayern Múnich para firmar por el equipo de Ange Postecoglou mientras Lucas Bergvall plantaba al Barça en favor del club de la Premier.

Todo un ejemplo de capacidad de seducción para moverse con diligencia ante la presión de los grandes clubes europeos. Y al frente del proyecto deportivo destaca la figura de su entrenador. Horas después del cierre de mercado, Postecoglou, explicaba las virtudes del Tottenham para seducir, entre otros, a Lucas Bergvall y su familia. "No creo que sea tanto lo que decimos, sino más bien lo que la gente ve. Eso es lo importante. Cualquiera que nos haya visto desde que me uní habrá visto las aspiraciones que tenemos de ser el tipo de equipo que queremos ser. No soy sólo yo quien lo dice, en realidad lo estamos haciendo. No somos el producto terminado ni mucho menos, pero estamos dando una oportunidad a los jugadores jóvenes. Destiny, Pape y Micky, todos chicos de veintitantos años que ya han desempeñado papeles importantes", aseguró.

Tras la incorporación de Bergvall y Dragusin, el técnico no su corta un ápice y lanza un claro mensaje de futuro al mercado. "Estamos formando un equipo y, desde nuestra perspectiva, queremos convertirnos en un club que sea el destino preferido de los jugadores jóvenes con talento. Dije el otro día que no hay demasiadas joyas escondidas por ahí. Todo el mundo sabe quiénes son los talentos. Ojalá sea nuestro punto de diferencia", sentenció Postecoglou.

La cruda realidad en clave blaugrana es que el Tottenham ha encontrado los argumentos deportivos y económicos para sellar la contratación de Lucas Bergvall. Un golpe de efecto importante que permite al club londinense presumir de hábil gestión en los despachos. Laporta, Xavi y futuros técnicos deberán tomar nota.