Todos los motivos del 'no' de Bergvall al Barça

Como hemos ido explicando en las últimas horas, Lucas Bergvall (18 años) se ha decantado finalmente por la propuesta del Tottenham. Varios factores han pesado en la decisión y han provocado un cambio de guión en el tramo final de la puja, a pesar de que durante varios días el Barça parecía su destino más probable.

Para entender el desenlace hay que tener muy presente lo que ha puesto encima de la mesa el Tottenham a última hora. En este sentido, la clave es la consideración que le ha dado cada club al jugador. Para el Barça se fichaba a un futbolista con potencial primer equipo. El Tottenham, en cambio, le aseguraba ficha con los mayores desde junio.

Es un factor que ha marcado diferencias en la negociación final y una exigencia que el Barça no estaba dispuesto a complacer, porque entiende que es un agravio comparativo para otros futbolistas en formación que, incluso, ya han tenido minutos a las órdenes de Xavi.

Otro aspecto determinante ha sido el dinero, claro. La diferencia económica entre las dos ofertas era considerable. Y además las condiciones de pago del Tottham hacia el Djurgardens eran mejores. Bergvall no solo se asegura formar parte de la plantilla del primer equipo, también un contrato más sustancioso que en el Barça.

A todo esto, por si había alguna duda más en el aspecto económico, el Tottenham se encargó de asegurar una comisión superior a los agentes del futbolista para completar el pack de la oferta.

El factor entrenador

Además de estos tres factores que hemos explicado, hay otras razones que han contribuido al no del sueco al Barça. Una de ellas, la indecisión en el banquillo del Barça. El club azulgrana no ha podido jugar, a diferencia de otras incorporaciones, con la figura de Xavi para convencerlo. A día de hoy lo único que sabía Bergvall del técnico de la próxima temporada del Barça es que no será el de Terrassa.

La familia del sueco también ha dicho la suya. Y la idea de jugar en un equipo donde el inglés sea la lengua mayoritaria, un idioma que domina Bergvall, también se ha valorado, ya que en el Barça la adaptación habría sido en este sentido más lenta.

Además, también ha pesado el poder de atracción de la Premier, una competición que ahora mismo es considerada la más vistosa, así como la visita al estadio del Tottenham, que impresionó mucho al futbolista.

El Barça lo intentó pero sin desviarse del plan de ruta previsto. Se cumplió el planteamiento, y no se cedió a las últimas pretensiones del entorno del futbolista.