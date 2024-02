Topuria: "No pelearía en el Camp Nou"

El flamante campeón de la UFC, Ilia Topuria, no dudó en declarar su madridismo a su regreso de Los Ángeles, donde arrebató el cinturón de las 145 libras al australiano Alexander Volkanovski. "Es el equipo que representa los valores con los que más vinculado me siento", dijo el alemán de ascendencia georgiana, que reside en Alicante desde hace doce años y que en breve obtendrá la nacionalidad española.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recogió el guante e invitó a Topuria a presenciar en directo el Real Madrid-Sevilla, donde incluso hizo el saque de honor. El luchador fue el hombre más feliz del mundo al recibir la ovación del Santiago Bernabéu.

Topuria desveló que en su charla con Florentino, el presidente del Real Madrid le deslizó la posibilidad de que el recinto madridista acogiera un campeonato de la UFC: "Florentino me regaló una camiseta y me dejó caer: "vamos a traer eso aquí".

El campeón de las 145 libras de la UFC pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de la Cope', donde explicó sus planes de futuro y sus ambiciones. Y en el turno de preguntas rápidas, cayó una referente a ese posible combate en el Bernabéu que desveló su antibarcelonismo. "El Bernabéu está en obras y no puede ser. Te ofrecen el Camp Nou. ¿Vas?" Topuria no tuvo ninguna duda: "No".