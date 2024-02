Topuria desvela lo que le dijo Florentino sobre su pelea en el Bernabéu

El campeón mundial de UFC, Ilia Topuria, sigue con su ronda de medios tras la conquista en Estados Unidos. El hispano-georgiano pasó por 'El Partidazo de COPE' en un evento en vivo en su ciudad de residencia, Alicante, para relatar su experiencia tras obtener el cinturón, explicando también lo que fue visitar el Santiago Bernabéu y charlar con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Cuando recibes una invitación de ese calibre hay que aceptarlo, hay que presentarse a los sitios. Sinceramente, para serte honesto, todos me han caído genial", dijo sobre las innumerables visitas que ha tenido estas semanas.

"Florentino me dejó caer que..."

Sobre la pelea en el Bernabéu, Topuria desveló lo que habló con el presidente blanco: "Florentino me regaló una camiseta y me dejó caer algo como 'vamos a traer eso aquí'. Apuesta por ello, 100%. Es un visionario, todos lo sabemos".

DAZN

También se refirió a su participación en la previa del Real Madrid-Sevilla: "Conocí a prácticamente todos los jugadores. Ha sido una experiencia maravillosa poder hacer el saque de honor. Han sido momentos únicos en mi vida. Quedará en mi memoria".

"Nadie me va a ganar"

Juanma Castaño también aprovechó la charla para preguntarle sobre su futuro en la disciplina, consultando sobre posibles próximos combates y su racha en la categoría. Topuria fue tajante, asegurando que no va a perder contra ningún rival.

"Sé que nadie me va a ganar. Por supuesto que es posible retirarme sin que nadie me gane. Lo que me trajo hasta aquí es el trabajo duro y la dedicación. Estoy consciente que lo que obtiene mis victorias es el trabajo. Si lo sigo haciendo, muy difícil que me ganen. Y aparte de eso, también estoy bendecido por Dios".

Próximo a reclamar su DNI

Ilia, nacido en Alemania, con padres georgianos y de residencia en España, explicó también su reunión con el presidente de la nación, Pedro Sánchez, que le brindó ayuda para obtener su documentación española cuanto antes.

"La semana que viene ya soy español. Me lo voy a tatuar. He tardado más en conseguir el DNI que el cinturón", bromeó al respecto.