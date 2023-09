Tebas: "Hoy pegamos con ilusión el cromo de Lamine Yamal"

El presidente de LaLiga valora la irrupción del último talento del FC Barcelona Sobre la denuncia del Real Madrid, señaló: "Una más, es una montaña rusa pero no me da vértigo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ponderó este miércoles el campeonato español y puso como ejemplo la eclosión del internacional español, Lamine Yamal, cuya relevante aparición ocupa las portadas de los medios de comunicación, cuando hace tres meses no se asomaba aún al primer plano estelar del FC Barcelona.

"¡Quién iba a decir hace tres meses que íbamos a pegar con tanta ilusión el cromo de Lamine Yamal!", expuso Tebas en la presentación del álbum de cromos Panini de LaLiga EA Sports 2023-2024.

Tebas restó importancia a la salida de futbolistas hacia otras ligas: "El fútbol es así, siempre se han ido jugadores y han venido otros. ¿Quién iba a decir hace tres meses que íbamos a pegar con tanta ilusión el cromo de Yamal? Los jugadores van y vienen, es la ley del fútbol y eligen lo mejor para ellos. No hay que obcecarse".

Algunos han puesto rumbo al fútbol saudí: "No me preocupa porque las competiciones a base de traer grandes jugadores con dinero no se hacen. Pasó con China, con EEUU... para hacer competiciones hay que tener historia de clubes, de las competiciones. A nivel corporativo en redes sociales tienen 5 millones de seguidores y nosotros tenemos más de 200. No es el camino. Monitorizamos constantemente, eso sí lo puedo decir".

Cuestionado por sus relaciones con el Real Madrid, aseguró que aunque a nivel de clubes están en contacto por el día a día, a nivel presidencial hace "dos años y medio" que no mantiene contacto con su homólogo en el club blanco, Florentino Pérez.

"Las relaciones están como hace tres años. A nivel de club es como la mayoría, en contacto estamos por el día a día. Pero a nivel presidente, desde hace dos años y medio no mantengo contacto con el presidente del Real Madrid. Es difícil mantener contacto cuando estás todo el día, directa o indirectamente, criticando, tergiversando cosas u organizando competiciones como la Superliga con la que estamos muy en contra. Es el salseo del fútbol", declaró.

Sobre la decisión de la Audiencia Nacional de desestimar la querella interpuesta el pasado agosto por el Real Madrid contra él y LaLiga por delitos societarios, en relación con los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de los partidos, indicó: "Mis años de experiencia me llevan a saber que cuando te presionan, te amenazan con todo... no puedes echarte las manos a la cabeza porque te han puesto la querella ni brindar con champán porque la han archivado".

"Hay que actuar como crees que es mejor para el fútbol profesional español. Se hizo una votación secreta, con dos reuniones previas con todos los clubes. Hubo 17 votos a favor, 2 abstenciones y un voto en contra. ¿Como no vamos a seguir adelante trabajando en esta línea si la mayoría de los clubes creen que es la correcta? Es una más. Esto es una montaña rusa, pero la montaña rusa no me da vértigo", añadió.

Asimismo se refirió al futuro en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la salida de Luis Rubiales: "En esta crisis las territoriales tienen que liderar. Que tengan buena clarividencia en elegir y el secretario de estado que tenga buena clarividencia en ese nuevo orden ministerial de elecciones que quiere hacer. Es importante para el fútbol que haya un poco orden en la federación".

"Estamos dispuestos a escuchar y a trabajar por el bien del fútbol. Hay muchísimas sinergias que se han dejado hacer por la manía de intentar quitar competencias a LaLiga durante la etapa de Rubiales", señaló también.

En su caso, no se ve al frente de ese cambio: "Soy un hombre de federación, la quiero mucho. Pero no estoy de acuerdo con sus dirigentes desde hace años. No me veo un hombre para liderar esa institución. Soy un hombre de la industria del deporte y del fútbol, me veo en esta casa haciendo el trabajo que vengo haciendo desde hace años".

El dirigente opinó que Lamine Yamal, jugador del Barcelona, "tiene pinta de crack" y declaró: "Me hubiese gustado que Messi hubiese estado entre los cromos del Barcelona, hubiese sido bueno para él, para el Barcelona y para nosotros. Pero no ha podido ser".

Por último hizo mención al fútbol femenino después de lo sucedido con Luis Rubiales: "Por la actuación de una persona, que a mi no me sorprendió porque quien le conociera sabía que podía pasar, no podemos decir que en el fútbol somos todos unos machistas. Habrá que trabajar, y trabajamos. Tenemos el 37-38% de mujeres trabajando en LaLiga y donde estamos encontrando un cuello de botella es que cuando abrimos un puesto se presentan más hombres que mujeres".

"Vamos bien, vamos trabajando, hay acciones de concienciación en estas cuestiones. No significa que el fútbol sea machista, que no respetemos a las mujeres. Es importante parar el tema Rubiales, para mi ya es historia, y hay que trabajar en el daño reputacional que hemos tenido, en que avance el fútbol femenino. Estamos todos en ese barco y haremos estrategias en esa línea", concluyó.